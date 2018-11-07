ABD Kongre ara seçimleri sonucu belli oldu mu? Trump'ın zor saatleri....

Cumhuriyetçi Partinin 2012 seçimlerindeki başkan adayı Mitt Romney de Utah eyaletinde emekliye ayrılan Orrin Hatch'ın yerine geçerek partisinin Senatodaki konumunu muhafaza etti.

TENNESSE'NİN İLK KADIN SENATÖRÜ Tennesse eyaletinde emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker'ın yerine aynı partiden Marsha Blackburn seçildi. Blackburn eyalet tarihindeki ilk kadın senatör oldu.

Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Teksas eyaletinde de Senatör Ted Cruz koltuğunu korumayı başardı.

ABD'de seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti. Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, 100 sandalyeli Senatoda 50 sandalyeye ulaştı. ABD'deki sistem gereği Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Senato Başkanı sayılması nedeniyle Cumhuriyetçiler çoğunluğu garantilemiş oldu.

Nebraska eyaletinde ise Cumhuriyetçi Senatör Deb Fischer yarışı kazanarak koltuğunu korudu.

DEMOKRATLAR 6 EYALETTE DAHA ZAFERLE ÇIKTI



Öte yandan, 4 eyalette daha Demokrat isimler Senatoya yeniden seçildi. Tennesse ve Utah eyaletlerinde de Senatoya giren iki yeni isim ve bir senatör partinin yerini korumuş oldu.

Wisconsin'den Tammy Baldwin, West Virginia'dan Joe Manchin, Minnesota'dan Amy Klobuchar, New Mexico'dan da Martin Heinrich Demokrat Partinin Senatodaki koltuklarına yeniden seçilen isimler olarak dikkati çekti.

Hawai'de Demokrat Senatör Mazie Hirono yerini korurken, Minnesota eyaletindeki özel seçimlerde Demokrat Senatör Tina Smith sandıktan galip çıktı.

İlk açıklanan ve resmi olmayan sonuçlarda Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Virginia Senatörü Demokrat Tim Kaine'nin ardından 9 eyalette Demokrat, 2 eyalette de Cumhuriyetçi isimler Senatodaki koltuklarını korumuştu.

Seçimlerden önce Senatoda Cumhuriyetçilerin 51 senatörüne karşılık Demokratların 49 sandalyesi bulunuyordu.