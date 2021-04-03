ABD Kongre Binası saldırganının kimliği belirlendi

ABD Kongre Binası barikatının üzerine aracını sürerek 1 polis memurunu öldüren saldırganın kimliği açıklanırken, saldırı sonrası Kongre çevresinde uygulanan kısıtlamaların da kaldırıldığı duyuruldu.

ABD Kongre Binası barikatının üzerine aracını sürerek 1 polis memurunu öldüren ve 1 polisi de yaralayan saldırganın kimliği belirlendi. ABD yerel ve federal emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kongre saldırganının 25 yaşındaki Noah Green olduğu kaydedildi.

Öte yandan ABD basınına yansıyan çok sayıda haberde ise, saldırganın ABD’nin İndiana eyaletinde yaşadığı iddia edildi.

Kongre Binası çevresindeki kısıtlamalar kaldırıldı

ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırının ardından Kongre çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında binaya giriş çıkışlar yasaklanarak, Kongre Binası çevresinde bazı yollar ulaşıma kapatılmıştı. Kongre yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bina çevresinde yer alan megafonlar aracılığıyla duyuru yapan yetkililer, "Dış tehdit nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sona erdi. Polisin talimatlarını takip etmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden polisin kimliği açıklandı

Kongre Polis Şefi Vekili Yogananda Pittman yaptığı açıklamada, Kongre Binası’na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polis memurunun, 18 yıldır ABD Kongre Polisi olarak görev yapan William Billy Evans olduğunu kaydetti. Pittman, "Memur William Billy Evans’ın bugün öğleden sonra binanın kuzey barikatındaki saldırıda hayatını kaybettiğini söylemekten derin üzüntü duyuyorum. Memur Evans, 18 yıldır Kongre Binası Polisi’nin (USCP) bir üyesiydi. USCP hizmetine 7 Mart 2003’te başlamıştı ve Kongre Tümeni’nin İlk Müdahale Birimi’nin üyesiydi. Lütfen Memur Evans ve ailesine düşünceleriniz ve dualarınızda yer verin" dedi.

