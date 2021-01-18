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ABD Kongre Binası’na düzenlenen baskınının 3 gün öncesinden haber verildiği iddia edildi

18.01.2021 00:27 | Son Güncelleme:
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Washington Post gazetesi, ABD Kongre Binası polisi tarafından yayınlanan istihbarat raporunda Kongre baskınından 3 gün önce baskının gerçekleşeceğine dair Kongre’yi uyarıldığını iddia etti.ABD merkezli Washington Post gazetesinin yayınladığı özel haberinde, ABD Kongre Binası’na düzenlenen baskının 3 gün öncesinde ABD Kongre polisi istihbarat birimi tarafından hazırlanan raporda yer verildiği iddia edildi.

Washington Post gazetesi, ABD Kongre Binası polisi tarafından yayınlanan istihbarat raporunda Kongre baskınından 3 gün önce baskının gerçekleşeceğine dair Kongre’yi uyarıldığını iddia etti.
ABD merkezli Washington Post gazetesinin yayınladığı özel haberinde, ABD Kongre Binası’na düzenlenen baskının 3 gün öncesinde ABD Kongre polisi istihbarat birimi tarafından hazırlanan raporda yer verildiği iddia edildi. Washington Post, yayınlanan 12 sayfalık istihbarat raporunun bir kısmını ele geçirdiğini belirtti.
Gazete istihbarat raporunda, “Mevcut Başkan’ın destekçileri, 6 Ocak 2021’de Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tersine çevirmek için son fırsat olarak görüyor. Bu çaresizlik ve hayal kırıklığı duygusu, daha çok şiddete başvurmak için bir teşvike dönüşebilir. Önceki seçim sonrası protestolardan farklı olarak ABD Başkanı Donald Trump yanlısı destekçilerin hedefi, daha önce olduğu gibi karşı protestocular değil, daha ziyade 6 Ocak’ta Kongre’nin kendisi hedeftir” ifadelerinin yer aldığını iddia etti.
Washington Post 3 Ocak’ta yayınlanan raporda, Kongre Binası’nın Beyaz üstünlükçüleri ve aşırılık yanlısı grupların üyeleriyle birlikte Başkan Trump tarafından kışkırtılan binlerce göstericinin hedefi olacağına dair uyarının yer aldığını iddia etti. Gazete raporda, beklenen kalabalıkların, silahlanma çağrılarının, Kongre Binası’na yakınlığın ve Başkan Trump’ın kendisi tarafından desteklenmesinin olayın tehlikeli bir duruma dönüşebileceğinin belirtildiğini öne sürdü.
Yaşanan baskının ardından görevden alınan eski Kongre Polis Amiri Steven Sund, yaşanan baskın öncesinde istihbarat birimlerinin raporlarında güvenlik hazırlıkları hakkında bilgilerin yer aldığını ifade etti.
Yaşanan baskının ardından görevden alınan eski Kongre Polis Amiri Steven Sund, yaşanan baskın öncesinde istihbarat birimlerinin raporlarında güvenlik hazırlıkları hakkında bilgilerin yer aldığını ifade etti.
Güvenlik güçleri yetkilileri yaptıkları açıklamada ise, İstihbarat Birimi Direktörü Jack Donohue’nin Kongre Polisi yönetim üyeleri ile raporu paylaştığını belirterek, istihbarat raporunda, Kongre Polisi Amirine Ulusal Muhafızları acil olarak harekete geçirmesi ve departmanın çevredeki barikatları genişletmesi tavsiye edildiği aktarıldı.

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