ABD Kongre binasında hareketli anlar! Ziyaretçi Merkezi'ne işaret fişeği atma tabancasıyla gelen kişi gözaltına alındı

ABD Kongre Polisi, X resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne gelen kişinin tarama yaparken durdurulduğu belirtildi.
Söz konusu kişinin benzin koktuğu aktarılan açıklamada, üzerinde ise işaret fişeği atma tabancası ve hamlaç bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, kişinin gözaltına alındığı ve soruşturma devam ederken ziyaret merkezinin turlara kapatıldığı ifade edildi.
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı. (AA)