ABD kongre binasında hareketlilik! Çok sayıda polis bölgeye geldi: "Fırtına öncesi sessizlik mi?"

Tüm dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Bazı eyaletlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Gelen ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yarışa önde başladı. Gün boyu ülke genelinde sakin bir seçim ortamının yaşandığı ABD'de sandıkların kapanmaya başlamasıyla birlikte birçok bomba ihbarı veya saldırının olacağı yönünde ihbarlar yapıldığı öne sürüldü.

KONGRE BİNASINDA KIRMIZI ALARM: "FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK Mİ?"

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ABD kongre binası önünden yaptığı yayında, bölgeye çok sayıda polis ekibinin intikal ettiğini ve hareketlilik başladığını ifade etti. Kavasoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"6-7'den fazla ekip aracının kongre binasının önüne geldiğini gördüm. Kısa süre önce bir hareketliliğin başladığını görebiliyoruz. Seçim sonuçlarının gelmesiyle bir gerginliğin başlayacağına dair duyum olduğu söyleniyordu.

An itibarıyla da çok sayıda polis ekibinin gelmiş olduğunu söyleyelim. Kongre binasının önünde güvenlik önlemi alıyor. Herhangi bir saldırı ihbarı veya bomba ihbarında mı bulunuldu bunu kestirmek güç.

Şu saate kadar burada bir hareketlilik yoktu. Gördüklerimi 'fırtına öncesi sessizlik mi?' göreceğiz"