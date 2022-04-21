ABD Kongre binasında panik! İzinsiz uçuş yaptılar

ABD Kongre Polisi, "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle Kongre yerleşkesinin boşaltılmasını emretti. Kongre polisinin yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

"TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI"

Açıklamanın ardından Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi. İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisi Twitter hesabından "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongreye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız." diye açıkladı.

2 KİŞİ PARAŞÜTLE UÇAKTAN ATLADI

CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki 2 kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini ifade etti.

(AA)

