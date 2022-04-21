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ABD Kongre binasında panik! İzinsiz uçuş yaptılar

21.04.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kongre binası, hava sahasına izinsiz giriş yapan bir uçak nedeniyle boşaltıldı. Yapılan açıklamada kongre polisinin yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bu hava aracını takip ettiği belirtildi. Görgü tanıkları uçaktaki 2 kişinin paraşütle Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a indiğini belirtti.

ABD Kongre binasında panik! İzinsiz uçuş yaptılar

ABD Kongre Polisi, "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle Kongre yerleşkesinin boşaltılmasını emretti. Kongre polisinin yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

"TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI"

Açıklamanın ardından Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi. İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisi Twitter hesabından "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongreye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız." diye açıkladı.

2 KİŞİ PARAŞÜTLE UÇAKTAN ATLADI

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CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki 2 kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini ifade etti.

(AA)

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