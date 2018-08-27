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ABD Kongre heyeti F-35 Programı kapsamında TAI'yi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

ABD Kongre heyeti, bugün Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nda temaslarda bulundu.

ANKARA (DHA) - ABD Kongre heyeti, bugün Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Kongre üyeleri ayrıca, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs'la birlikte TBMM'de temaslarda bulunarak; F-35 Programı kapsamında TAI'yi ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ABD Kongre heyetinin ziyaretine ilişkin edinilen bilgi şu şekilde: "ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Michael Turner (C-OH, Silahlı Hizmetler Komitesi), John Garamendi (D-CA, Silahlı Hizmetler Komitesi), Tom Marino (C-PA, Dış İlişkiler Komitesi) ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Hood ve Temsilciler Meclisi personelinden oluşan bir heyet bugün (27 Ağustos) Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızda temaslarda bulunmuştur. Kongre üyeleri ayrıca, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs’la birlikte TBMM’de temaslarda bulunmuş; F-35 Programı kapsamında TAI’yi ziyaret etmişlerdir.
26 Ağustos günü İzmir’deki NATO Kara Komutanlığını (LANDCOM) ve Adana İncirlik Üssünü ziyaret eden heyetin, bugünkü resmi temaslarının ardından ülkemizden ayrılması beklenmektedir."

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