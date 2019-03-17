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ABD Kongre heyeti Sudan Başbakanı İla ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 23:51 | Son Güncelleme

ABD Kongre heyeti Sudan Başbakanı İla ile görüştü

Sudan Başbakanı Muhammed Tahir İla, ABD Kongre heyetini kabul etti.

Resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Başbakan İla, başkentteki hükümet binasında Gus Bilirakis başkanlığındaki ABD Kongre heyetiyle görüştü.

Devlet Bakanı Usame Faysal, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Başbakan, ülkedeki ekonomik ve siyasi durumla ilgili gelişmeler hakkında ABD heyetini bilgilendirdi. ABD ile diyaloğun sürmesinin gerekliliğini vurguladı.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed de heyetle iki ülke arasındaki diyalog sürecini ve ortak meseleleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ahmed’in, ülkesinin anayasa ile güvence altına alınan ve yasalarla düzenlenen hak ve özgürlüklere bağlılığını vurguladığı belirtildi.

ABD Kongre heyeti, dün Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş, bugün de Sudan Adalet Bakanı Muhammed Ahmed Salim ve Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile görüşmüştü.

ABD Kongre heyeti, diyalog görüşmelerinin ikinci aşaması öncesinde üç günlük resmi ziyaret kapsamında dün Hartum'a gelmişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı “terörü destekleyenler” listesinden çıkarmamıştı.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Sudan’da 22 Şubat’ta bir yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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ABD Kongre heyeti Başbakan Muhammed Tahir İla Sudan

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