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ABD Kongre Üyelerine Tehditler Büyüyor

30.01.2021 18:43 | Son Güncelleme:
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ABD Kongre Üyelerine Tehditler Büyüyor

Amerika’da Kongre üyelerine yönelik tehditlerdeki artış dikkat çekiyor. Kongre Polisi’nin güvenlik önlemlerinin kapsamını daha da genişletmesi bekleniyor

Amerika’da Kongre üyelerine yönelik tehditlerdeki artış dikkat çekiyor. Kongre Polisi’nin güvenlik önlemlerinin kapsamını daha da genişletmesi bekleniyor.

30’dan fazla Kongre üyesi hafta başında ortak imzaladıkları bir mektupta temsil ettikleri bölgelerde de güvenlik önlemleri alınması çağrısı yaptı. Mektupta, özellikle son yıllarda Kongre üyelerinin aldıkları tehditlerin arttığının altı çizildi, 2018 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 4.900 tehdidin kayıtlara geçtiği belirtildi. Bu rakam 2016 yılında 900’ün biraz üzerindeydi.

Associated Press (AP) haber ajansının haberine göre, 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçileri arasında kalabalık bir grubun Kongre binasını basmasının ardından Kongre’de önlemleri sıkılaştıran Kongre Polisi, Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörleri iş seyahatlerinde de koruma altına alacak.

AP’nin haberinde, Kongre Güvenlik Komiseri Vekili Timothy P. Blodgett’ın güncel bir e-posta mesajının içeriğine yer verildi. Blodgett’ın mesajına göre, Kongre üyelerinin aldıkları tehditleri ya da gözlemledikleri şüpheli durumları ihbar edebilmeleri için bir online portal oluşturulacak ve Kongre üyeleri Kongre Polisi’nden koruma hizmeti talep edebilmek için seyahat planlarını emniyet yetkilileriyle paylaşacak. Kongre Polisi’nin bu bilgiler ışığında Kongre üyelerinin seyahat süreçlerinde ilgili havaalanlarında da görev başında olacağı belirtiliyor.

“Düşman Kongre’nin içinde”

Temsilciler Meclisi’nde New York eyaletinden Demokrat Partili üye Alexandria Ocasio-Cortez son dönemlerde tehditlerin hedefinde olan çok sayıda Kongre üyesinden biri. İsminin kısaltması olan ‘AOC’ ifadesiyle de hitap edilen Cortez’e yönelik son tehditlerden biri Kongre binası baskınına katılan protestoculardan birinden geldi. Teksas eyaletinden Washington’a gelen bu protestocunun, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda, “AOC’ye suikast yapılsın” şeklinde bir çağrıda bulunduğu belirtiliyor.

Cortez, Trump’ın 2020 seçimlerini kazandığı yönündeki iddialarına destek veren Cumhuriyetçi Parti Teksas Senatörü Ted Cruz’a seslendi ve aldığı ölüm tehdidine atfen, “Sorunların çözümü için ortak zemin bulmak amacıyla Cumhuriyetçiler’le çalışmaktan memnun olurum ama siz 3 hafta önce neredeyse beni öldürtüyordunuz. Beni öldürtmeye çalışmayan herhangi bir Cumhuriyetçi ile çalışmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

New York’un diğer Demokrat milletvekili Hakeem Jeffries de kısa süre önce tehditlerle karşılaştı. Californialı bir kişinin Jeffries’in aile fertlerine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirtiliyor. Jeffries’in kardeşine gönderilen bir mesajda da, “Kardeşin tüm ailenizi riske atıyor. Silahlıyız ve evinizin yakınındayız” yazıyor.

Perşembe günü yaptığı konuşmada, “Düşman Temsilciler Meclisi’nin içinde” ifadesini kullanan Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi bunun ne anlama geldiği sorusuna, “Şu anlama geliyor: Kongre’de oturum salonuna silah getirmek isteyen ve Kongre’nin diğer üyelerine karşı şiddet tehdidi savuran Kongre üyeleri var” şeklinde yanıt verdi.

Geçen hafta yayınlanan haberlere göre, Maryland eyaletinin Cumhuriyetçi Parti temsilcisi Andy Harris Temsilciler Meclisi salonuna girdiğinde üzerinde silah tespit edildi.

Trump’ı eleştiren Cumhuriyetçiler de tehdit alıyor

Illinois eyaletinden Cumhuriytçi milletvekili Adam Kinzinger da Washington Post gazetesine verdiği demeçte Trump’ın görevden azledilmesi yönünde yaptığı çağrıların ardından tehdit mesajları aldığını söyledi.

Kinzinger, eski Başkan Trump’ın 6 Ocak’taki Kongre baskını öncesinde destekçilerini ‘isyana teşvik’ ettiği gerekçesiyle azledilmesi çağrılarına destek veren, Temsilciler Meclisi’nin 10 Cumhuriyetçi üyesinden biri.

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