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ABD Kongre üyesi İlhan Omar'a bombalı saldırı tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 20:48 | Son Güncelleme

ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman vekili İlhan Omar'a, bir program için gittiği Los Angeles'ta bombalı saldırı tehdidi yapıldığı ortaya çıktı - Programı düzenleyen Amerikan İslam İlişkileri Konseyi LA Direktörü Hussam Ayloush: - "Nefret söylemlerini normalleştirme konusundaki mevcut eğilim, bağnaz kimseleri konuşmalarında ve eylemlerinde cesaretlendirdi. Buna en son, manifestosunda ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını öven beyaz ırkçının Yeni Zelanda'daki camilerde 50 kişiyi katletmesiyle tanık olduk"

ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman üyesi İlhan Omar'ın, bir program için gittiği Los Angeles'ta kaldığı otele bombalı saldırı tehdidi yapıldığı ortaya çıktı.

The Blast adlı internet portalının ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre, 23 Mart'ta düzenlenen Müslüman sivil hakları ile ilgili programda konuşmacı olan Omar'ın kaldığı Woodland'deki otel, 19 Mart'ta kimliği belirsiz bir kadın tarafından aranarak programın iptal edilmesi talep edildi.

Gizli numaradan yapılan aramada, Omar'ın otelde kalmasına ve programın yapılmasına izin verilmesi halinde otele bombalı saldırı düzenleneceği tehdidinde bulunuldu.

Otel görevlilerinin, haber vermesi üzerine harekete geçen Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) dedektifleri, otelin telesekreterine, "Eğer İlhan Omar'ın otele girmesine izin verirseniz, oteliniz bombalanacak. O, Amerikan toplumu ve sizin oteliniz için tehlikeli. Kendi güvenliğiniz için onun otele girmesine izin vermeyin ve programı iptal edin." mesajının bırakıldığını tespit etti.

- "Nefret ve korku tacizinin hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz"

Programı düzenleyen Amerikan İslam İlişkileri Konseyince (CAIR) de internet sitesinden yapılan açıklamada, tehdit konusunda kendilerinin bilgilendirildiği belirtildi.

Söz konusu tehdidi kınayan CAIR LA Direktörü Hussam Ayloush, şunları kaydetti:

"Bir olaya muhalefetinizi ifade etmekle şiddet tehdidinde bulunmak arasında fark var. Masum insanları, kadınları ve çocukları öldürmekle tehdit etmek, tehdidin güvenilir olup olmadığına bakılmaksızın, kabul edilebilir bir şey değil. Nefret ve korku tacizinin hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz. Nefret söylemlerini normalleştirme konusundaki mevcut eğilim, bağnaz kimseleri konuşmalarında ve eylemlerinde cesaretlendirdi. Buna en son, manifestosunda ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını öven beyaz ırkçının Yeni Zelanda'daki camilerde 50 kişiyi katletmesiyle tanık olduk. İki haftadan kısa süre önce, San Diego'nun banliyösü olan Escondido'da, birileri camiyi yakmaya çalışırken Yeni Zelanda'ya gönderme yaparak not bıraktı. Sayın İlhan Omar ve CAIR-LA programındaki misafirlerimiz güvende oldukları için şükrediyoruz. LAPD'nin dikkatini ve misafirleri koruma çabalarını takdir ediyoruz."

Ayloush, olay hakkında bilgisi olanları yetkililerle temasa geçmeye çağırırken, emniyet birimlerinin telesekretere bırakılan tehdit mesajından şüpheliye ulaşmak için incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

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Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Bombalı saldırı tehdidi CAIR LA İlhan Omar

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