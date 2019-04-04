ABD Kongre üyesi İlhan Omar'a bombalı saldırı tehdidi

ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman üyesi İlhan Omar'ın, bir program için gittiği Los Angeles'ta kaldığı otele bombalı saldırı tehdidi yapıldığı ortaya çıktı.

The Blast adlı internet portalının ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre, 23 Mart'ta düzenlenen Müslüman sivil hakları ile ilgili programda konuşmacı olan Omar'ın kaldığı Woodland'deki otel, 19 Mart'ta kimliği belirsiz bir kadın tarafından aranarak programın iptal edilmesi talep edildi.

Gizli numaradan yapılan aramada, Omar'ın otelde kalmasına ve programın yapılmasına izin verilmesi halinde otele bombalı saldırı düzenleneceği tehdidinde bulunuldu.

Otel görevlilerinin, haber vermesi üzerine harekete geçen Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) dedektifleri, otelin telesekreterine, "Eğer İlhan Omar'ın otele girmesine izin verirseniz, oteliniz bombalanacak. O, Amerikan toplumu ve sizin oteliniz için tehlikeli. Kendi güvenliğiniz için onun otele girmesine izin vermeyin ve programı iptal edin." mesajının bırakıldığını tespit etti.

- "Nefret ve korku tacizinin hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz"