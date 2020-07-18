ABD Kongre Üyesi ve Sivil Haklar Savunucusu John Lewis Hayatını Kaybetti

Amerika Kongre üyesi ve sivil haklar savunucusu John Robert Lewis 80 yaşında hayatını kaybetti. Lewis bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

John Lewis, özellikle 1950 ve 60’lı yıllardaki sivil hak mücadelelerinde öne çıkmasıyla tanındı. 23 yaşındayken ünlü sivil haklar savunucusu Martin Luther King’e yakın isimlerden biri oldu. King’in 1963 yılında yaptığı ünlü “Bir rüyam var” olarak bilinen konuşmasını yaptığı gün kürsüden kalabalığa hitap eden ve bugüne dek yaşayan son kişiydi. Lewis de o gün 250 bin kişilik bir gruba seslenmiş ve “Uyan Amerika demek zorundayız. Duramayız ve durmayacak ve sabırlı olmayacağız”ifadelerini kullanmıştı.

Lewis, 21 Şubat 1940’da Alabama eyaletinin Troy şehri yakınlarında bir kasabada dünyaya geldi. Tarım arazilerinde yarıcı olarak çalışan bir ailenin çoçuğuydu. Irkçılığın ileri düzeyde olduğu bir bölgede büyüdü. Siyah olduğu için okula alınmadı, kütüphane kartı edinemedi ve oy kullanamadı.

Lewis bunun üzerine eşitlik hakları için mücadele etmeye başladı. 1963 yılında Fisk Üniversitesi’nden din ve felsefe bölümünden mezun oldu.