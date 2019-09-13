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ABD Kongresi, Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı ifadeye çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:52 | Son Güncelleme

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel: - "Başkan Donald Trump yönetiminin, Afganistan konusundaki planını ve son zamanlardaki görüşmelerin neden kontrolden çıktığını Afganistan özel temsilcisinin kendisinden dinleyeceğiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi, ABD-Taliban görüşmeleri hakkında bilgi edinmek amacıyla ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı ifade vermesi için kongreye çağırdı.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD-Taliban görüşmeleri hakkında bilgi vermesi için Özel Temsilcisi Halilzad'ı kongreye çağırdığını duyurdu.

Engel, "Başkan Donald Trump yönetiminin, Afganistan konusundaki planını ve son zamanlardaki görüşmelerin neden kontrolden çıktığını Afganistan özel temsilcisinin kendisinden dinleyeceğiz. Temsilci Halilzad'ı, perşembe günü saat tam 10.00'da oturum odasına bekliyorum." ifadesini kullandı.

Komite üyelerinin, Afganistan'daki barış sürecine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığına yönelttiği soruların cevapsız kalması sebebiyle Halilzad'ı kongreye çağırma kararı aldığı belirtiliyor.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini, 8 Eylül'de durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak, 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 5 Eylül'de, diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 askerin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin öldüğü ifade edilmişti.

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