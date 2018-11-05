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ABD Kongresi ara seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 21:17 | Son Güncelleme

Yarın yapılacak Kongre ara seçimleri öncesindeki erken oy kullanma sürecinde en az 34 milyon seçmen oy verdi

WASHINGTON (AA) - ABD'de yarın yapılacak Kongre ara seçimleri öncesindeki erken oy kullanma sürecinde ülke genelinde en az 34 milyon seçmenin oy kullandığı bildirildi.

ABD'deki erken oy kullanma sürecini takip eden Florida Üniversitesinin "Seçim Projesi" adlı birimi tarafından yapılan açıklamada, önceki ara seçimlere kıyasla sandığa gitme oranının arttığı belirlendi.

Açıklamada, 2014 yılında yapılan ara seçimlerdeki erken oy kullanma sürecinde 27 milyon oy kullanılmışken, bu ara seçimlerde erken oy verme sürecinde 34 milyona ulaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca bazı eyaletlerdeki kullanılan erken oy sayısının, önceki ara seçimdeki toplam oy sayısını geçtiğine işaret edildi. Örneğin 2014'teki ara seçimlerde toplam 6 milyon oy kullanılan Florida eyaletinde şu ana dek kullanılan oy sayısının 5 milyonu geçtiği ifade edildi.

Üniversitenin açıklamasında, şu ana kadar kullanılan oyların yüzde 42'sinin Demokrat, yüzde 36'sının ise Cumhuriyetçilere oy verdiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Amerikan medyasına değerlendirmeler yapan uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerini benimseyen kesimlerle Trump'a karşı olan kesimler arasındaki kutuplaşmanın, "seçmenlerin sandığa daha fazla gitmesi" şeklinde sahaya yansıdığını ifade ediyor.

ABD'de bazı farklı uygulamaları ile birlikte toplam 37 eyalette yasal olarak erken oy kullanma imkanı bulunuyor.

ABD'de yarın yapılacak ara seçimlerde ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinin tamamı, Senatodaki 35 sandalye ve 36 eyaletin valisi değişecek. Yapılan son anketlerde Demokrat Partinin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde edeceği, Senatoda ise Cumhuriyetçi Partinin mevcut çoğunluğunu koruyacağı öngörülüyor.

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