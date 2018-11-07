ABD Kongresi ara seçimleri

WASHINGTON (AA) - ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamını, Senatonun ise 3'te 1'ini yeniden şekillendirecek Kongre ara seçimlerinde ilk sandıklar kapanmaya başladı.

ABD Doğu saatiyle 06.00'da başlayan oy kullanma işlemleri birçok eyalette devam ederken, Kentucky ve Indiana eyaletlerinde ilk sandıklar kapandı.

Amerikan medyası ise eyaletlere göre sonuçları vermek için canlı yayınlarla sandık kapanma sürecini takip ediyor.

- Anketlerdeki durum

Öte yandan Amerikan CNN kanalının ülke genelinde yaptığı sandık çıkış anketlerine göre oy kullanan seçmenlerin yüzde 55'i ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki performansını beğenmediklerini ifade etti.

Aynı ankete göre katılımcıların yüzde 44'ü ise Trump'ın başkanlık performansını başarılı bulduğunu belirtti.

Diğer yandan Washington Post'un yaptığı güncel bir ankette seçmenlerin oy verme davranışındaki iki ana unsurun "Trump'ın başkanlığı" ve "sağlık reformu" olduğu kaydedildi.

Ankete göre ekonomi ve göçmenlerle ilgili konular, seçmenlerin gündemindeki diğer öne çıkan faktörler oldu.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını, 100 üyeli Senatonun ise 35 sandalyesini yeniden oluşturacak ara seçimlerin sonuçlarının ilerleyen saatlerde şekillenmesi bekleniyor.

Kongrenin yanı sıra 50 eyaletin 36'sının da valisi bugünkü seçim sonuçlarına göre yeniden belirlenecek.

