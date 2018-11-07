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ABD Kongresi ara seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 04:51 | Son Güncelleme

ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 36, Demokratlar ise 31 sandalye kazandı - Demokrat aday Jennifer Wexton, Cumhuriyetçi Temsilci Barbara Comstock'u Virginia'da koltuğundan ederek rakip partiden sandalye alan ilk Demokrat oldu - Bir başka Demokrat aday Donna Shalala ise Florida eyaletinde mevcut Cumhuriyetçi Temsilci Ileana Ros-Lehtinen'a karşı kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Temsilciler Meclisinin 36 sandalyesini Cumhuriyetçiler, 31'ini ise Demokratlar kazandı.

ABD'de seçmenler, Senato'daki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 31 sandalyesine karşın Cumhuriyetçiler şu ana kadar 36 sandalye elde etmiş görünüyor.

- İki koltuk el değiştirdi

Kritik Temsilciler Meclisi seçimlerinde ilk sandalye değişimi ise Florida ve Virginia eyaletlerinde yaşandı.

Demokrat aday Jennifer Wexton, Cumhuriyetçi Temsilci Barbara Comstock'u Virginia'da Temsilciler Meclisindeki sandalyesinden etti. Bu sonuçla Wexton, ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerden koltuk alan ilk Demokrat oldu.

Wexton, Virginia Eyalet Senatosunda Demokrat Senatör olarak görev yapıyordu.

Temsilciler Meclisi seçimlerinde Yahudi lobisinin güçlü isimlerinden Ileana Ros-Lehtinen ise Florida eyaletinde koltuğunu Demokrat aday Donna Shalala'ya kaptırdı. Shalala, Ros-Lehtinen'a karşı kazanarak, Wexton'ın ardından Cumhuriyetçilerin koltuğunu elde eden ikinci Demokrat isim oldu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı yapan Shalala, 10 yıldır Miami Üniversitesinde rektörlük görevini yürütüyordu.

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