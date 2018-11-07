ABD Kongresi ara seçimleri

ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Indiana'dan yarışı kazanan Cumhuriyetçi aday Mike Braun, Demokrat Partiye Senatodaki ilk koltuğunu kaybettirdi.

ABD basınının derlediği resmi olmayan sonuçlara göre, Indiana'da Cumhuriyet Partili Mike Braun yarışı kazanarak, Demokrat Parti Senatörü Joe Donnely'yi koltuğundan etti. Bu sonuçla, Demokrat Parti Senatodaki ilk koltuk kaybını yaşadı.

Öte yandan, Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Virginia Senatörü Demokrat Tim Kaine'nin ardından 9 eyalette Demokrat, 2 eyalette de Cumhuriyetçi isimler Senatodaki koltuklarını korudu.

Demokrat Partiden Delaware'de Tom Carper, Maryland'de Ben Cardin, Rhode Island'da Sheldon Whitehouse, Connecticut'ta da Chris Murphy zaferini ilan etti.

Ohio'da Sherrod Brown, Massachusetts'de Elizabeth Warren, Pensilvanya'da Bob Casey, New Jersey'de Bob Menendez, New York'ta Kirsten Gillibrand koltuğunu koruyan diğer Demokrat isimler oldu.

Cumhuriyetçi Partiden ise Wyoming Senatörü John Barrasso ve Missisippi Senatörü Roger Wicker yeniden seçildi.