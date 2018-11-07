ABD Kongresi ara seçimleri

Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlük sağlaması için Cumhuriyetçilerden 23 sandalye alması gerekiyordu. Cumhuriyetçilerin elindeki 18 bölgede önde gözüken Demokratların bu bölgelerde elde edeceği sandalye sayısı, Temsilciler Meclisindeki nihai dağılımı belirleyecek.

Demokratların batı yakasında daha fazla oy alması beklenirken şu ana kadar gelen sonuçlara göre Demokratlar Cumhuriyetçilerden toplam 24 sandalye aldığı görülüyor.

Altı farklı zaman diliminin bulunduğu ABD'de sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 178 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 168 sandalye elde etmiş görünüyor.

ABD'de seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

WASHINGTON (AA) - ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.

Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyordu.

- Nancy Pelosi'den zafer konuşması

Öte yandan Kaliforniya eyaletinden Temsilciler Meclisine tekrar seçilen ve Temsilciler Meclisinin mevcut azınlık lideri Demokrat Nancy Pelosi, Washington'da Demokratların zaferini ilan etti.

"Yarın Amerika’da yeni bir gün olacak" diyen Pelosi Demokrat Temsilciler Meclisinin şeffaf olacağını ve Cumhuriyetçi parti ile çalışacağını dile getirdir.

ABD’nin yeterince ayrılığa düştüğünü ve artık bir araya gelme zamanı olduğunu ifade eden Pelosi, "Bu, Demokrat ve Cumhuriyetçi meselesi değil ABD’de Trump yönetimine karşı Anayasayı tekrar yerine getirme meselesidir." diye konuştu.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın da Pelosi'yi telefonla arayarak Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlük elde etmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

