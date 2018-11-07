ABD Kongresi ara seçimleri

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senatodaki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar sağladı.

ABD'de seçmenler, Kongrenin üst kanadı Senatodaki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

Ülkenin bazı eyaletlerinde hala oy sayım işlemleri devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar 8 yıl aranın ardından Temsilciler Meclisindeki üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Amerikan AP haber ajansının derlediği son verilere göre, Senatoda 51 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçiler, buradaki üstünlüklerini sürdürmeyi garantilemiş oldu. Halen devam eden sayım sonucunda Cumhuriyetçilerin 1 veya 2 sandalye daha kazanabileceği öngörülüyor.

Öte yandan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde 210 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 191 sandalyede kaldı. 435 sandalyeli meclisteki kalan sandalyeler için oy sayım işlemi sürüyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Demokratların kazanmasının kesin gözüyle bakıldığı eyaletler ve Cumhuriyetçilerin elinden aldığı sandalyelerin de eklenmesiyle bu partinin zafer kazandığı belirtiliyor. Temsilciler Meclisindeki üstünlüğü Cumhuriyetçilerden alabilmek için seçimlerde en az 23 yeni sandalyeyi kazanması gereken Demokratlar, şu anki sonuçlara göre 24 yeni vekillik kazanmış oldu.