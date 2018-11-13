ABD Kongresi ara seçimleri

WASHINGTON (AA) - ABD'de 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerin üzerinden 6 gün geçtikten sonra Demokratların adayı Kyrsten Sinema'nın, Arizona eyaletindeki yarışı kıl payı önde tamamladığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan ve AP haber ajansı tarafından ilan edilen resmi olmayan sonuçlara göre Krysten Sinema, Cumhuriyetçi rakibi Martha McSally'yi sadece 38 bin oyla geçerek eyalet tarihindeki ilk kadın senatör olmaya hak kazandı.

Aynı zamanda 1994'ten bu yana Arizona'dan Senatoya giden ilk Demokrat olmayı da başaran Sinema, Demokratların Senatodaki sandalye sayısını 47'ye çıkardı.

Cumhuriyetçilerin 51 sandalyeyi garantilediği Senatoda halen Florida ve Missssippi'den gelecek iki senatörle ilgili sonuçlar bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisinde 2014 yılından bu yana görev yapan Sinema, eski Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake'ten boşalan koltuğa oturacak.

Ara seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu 8 yılın ardından yeniden ele geçirmiş, Cumhuriyetçiler ise Senatodaki çoğunluğunu korumuştu.

