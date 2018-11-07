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ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, Senatodaki çoğunluğunu korudu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 06:47 | Son Güncelleme

ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, Senatodaki çoğunluğunu korudu.


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