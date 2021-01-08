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ABD Kongresi baskınının boynuzlu 'yıldızı': Biz kazandık

08.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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ABD Kongresi baskınının boynuzlu 'yıldızı': Biz kazandık

Kongre'ye saldıran Trump yandaşları arasından üstü çıplak, yüzü ABD bayrağına boyanmış halde kürklü-boynuzlu şapkasıyla öne çıkan Angeli, seçimle yasamanın başına gelenlerin yere çömelip, gaz maskeleri takıp yeraltı sığınağına kaçtıklarını dile getirerek "Ben bunu bir galibiyet olarak değerlendiriyorum" dedi.

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybeden Başkan Donald Trump'ın taraftarlarının 6 Ocak'ta Kongre'ye düzenlediği saldırının en dikkat çekici figürü olan Jake Angeli, başkent Washington DC'den memleketi Arizona'ya dönmeye hazırlanırken NBC'ye konuştu.

Diğer saldırganlar arasından üstü çıplak, yüzü ABD bayrağına boyanmış halde kürklü-boynuzlu şapkasıyla öne çıkan Angeli, saldırıları sırasında Kongre'de yaşananları kendileri adına bir kazanım olarak gördüğünü söyledi.

Komplo teorileri yayan Trump yanlısı, aşırı sağcı örgüt QAnon'un 'şamanı' olarak kendisini niteleyen Angeli (33), "İş başında tırsıp yere çömelen, gaz maskelerini takan ve yeraltı sığınağına kaçan bir avuç hainimiz olduğu gerçeği karşısında, ben bunu bir galibiyet olarak değerlendiriyorum" dedi.

Federal soruşturmacıların güvenlik kamerası kayıtları ve sosyal medya paylaşımlarından kimliklerini belirlemeye çalıştığı saldırganların ilk bakışta en tanınanı, soruşturmayı umursamadığını söyledi. Kendisini Hindistan'ı Britanya sömürgeciliğinden bağımsızlaştıran pasif direnişçi lider Mahatma Gandi ve ABD'deki ırkçılıkla yine pasif direnişle mücadele etmiş sivil haklar lideri Martin Luther King ile kıyaslayan Angeli, "Benim yaptığım sivil itaatsizlikti" diyerek ekledi:

"Ben yanlış bir şey yapmadım. Kapı açıktı, içeri girdim, ahbap."

Gerçekten de Trump yandaşları ellerini kollarını sallayarak girdikleri Kongre'de her türlü vandallık yaptıktan sonra yine ellerini kollarını sallayarak çıktı.

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