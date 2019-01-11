ABD Kongresi cinayetin yüzüncü gününde Kaşıkçı'yı andı

Kaşıkçı'nın ölümünü "vahşet" olarak niteleyen Pelosi, Kongre'nin Kaşıkçı cinayetine dair bilgileri gün yüzüne çıkarma ve cinayetin faillerinden hesap sorma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Pelosi, "Ticari menfaatlerimizin yaptığımız açıklamalar ve eylemlerimize üstün gelmesine karar verdiysek, tüm ahlaki yetkinliğimizi kaybetmişiz demektir." diye konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, "Kaşıkçı'nın katledilmesinin üzerinden 100 gün geçti. Onun ve ailesi için dua ediyoruz ve adım atma konusunda kararlıyız. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gazetecilerin hayatlarını ve özgürlüklerini korumak için ahlaki sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ile stratejik ilişkilere yaptığı vurguyu da üstü kapalı olarak eleştiren Pelosi, Suudi Arabistan'ı işaret ederek, "Ticari menfaatler veya stratejik konumunuz size öldürme yetkisi vermiyor." dedi.

- "Hepimizin tek güvencesi özgür bir basındır"

Etkinlikte konuşan Virginia Senatörü Demokrat Mark Warner ise Eski ABD Başkanı Thomas Jefferson'un "Hepimizin tek güvencesi özgür basındır." sözünü hatırlatarak, "Jefferson bu ifadeleri 200 yıl önce kullanmıştı ama bugün andığımız Kaşıkçı bunu yaşayan biriydi. Bu sözler için mücadele etti." dedi.

Basının yanında durmanın önemine dikkat çeken Warner, Trump'ın basına karşı tavrını eleştirdi.

Kaşıkçı'nın anısının yaşatılması gerektiğine de dikkat çeken Warner, "Öldürülmesinin üzerinden 100 gün geçti. Bu tür bir olayın bir daha asla olmaması için çalışmalıyız." diye konuştu.