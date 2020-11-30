ABD Kongresi Corona Paketini ve Federal Fonları Görüşecek

ABD Kongresi, 2020 yılı bitmeden önce son kez uzlaşma girişiminde bulunmak için toplanmaya hazırlanıyor. Kongre'nin bir numaralı gündem maddesi, hükümetin, 11 Aralık'ta kapanmasını engellemek olacak. Ancak Kongre üyeleri, Başkan Trump görevden ayrılmadan önce Corona yardım paketi üzerinde anlaşıp-anlaşmama meselesini de gündemde tutuyor. Yeni bir teşvik paketi; aşı imalatı ve Corona testleri, okulların yeniden açılması ve küçük işletmelere destek gibi alanlara fon sağlayabilir. Ancak taraflar, paketin ayrıntıları ve maliyet üzerinde hala anlaşmaya varabilmiş değil. 2020 yılı bitmeden anlaşmaya varılamaması, Corona teşvik paketinin 20 Ocak 2021'de işbaşına gelecek olan Biden yönetiminin en öncelikli meselesi haline gelmesine neden olabilir. Başkan Trump'ın görev başındaki son haftalarını geçirdiği bu dönemde, Corona pandemisinin adeta kontroldan çıktığı bir ortamda iki ya da üç haftalığına toplanmaya hazırlanan ABD Kongresi, 1 trilyon 400 milyar dolarlık Corona yardımını, savunma politikasını ve yargı kurumlarına yapılan atamaların onaylanmasını ele alacak.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, 11 Aralık'ta hükümetin kapanmasını engellemek için kapsamlı bir harcama yasası üzerinde anlaşma yolunu seçmeyi tercih etse de Corona yardım paketi üzerindeki anlaşmazlıkların yarattığı siyasi bölünmeyi aşmak, kolay olmayacak gibi görünüyor. ABD Kongresi, Aralık ayındaki kısa mesaisinde şu konuları görüşecek: Hükümetin açık tutulması Hükümetin 11 Aralık'ta kapanmasını engellemek için Kongre üyelerinin geçici harcama tasarısını kabul etmesi gerekiyor. Ancak Demokratlar'ın sosyal yardım programlarında 12 milyar dolarlık artış yaparak eski muhariplerin hızla artan sağlık hizmeti harcamalarını karşılama önerisi ve Trump'ın sınır duvarı inşaatı fonlarına ilişkin talepleri, Kongre üyelerinin anlaşmaya varmak için aşmaları gereken engeller arasında yer alıyor. Corona yardım paketi Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü Mitch McConnell, daha az miktarda ancak yine de oldukça geniş kapsamlı bir Corona teşvik paketinin kabul edilmesinden yana tavır koyuyor.