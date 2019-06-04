ABD Kongresi dev firmaları mercek altına alıyor

Amaç, bu firmaların serbest piyasadaki rekabet ortamına zarar verip vermediklerini tespit etmek.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi, Facebook, Amazon ve Google gibi dev şirketlerin, serbest piyasa içinde rekabete zarar verip vermediklerini araştıracak. Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, "Dijital pazarlardaki rekabetin" inceleneceği belirtildi. Açıklama metninde ayrıca, belirleyici niteliğe sahip az sayıdaki internet platformunun, sanal ticaret, iletişim ve bilgi akışı üzerinde inanılmaz bir güce sahip olduğu ifade edilerek bunun rekabete zarar verebileceği vurgulandı. Temsilciler Meclisi’ndeki alt komisyonlardan Rekabet Komisyonu’nun Başkanı David Cicilline de söz konusu şirketlerin piyasa gücü ile ilgili kendilerinin de bir araştırma yapacağını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı da devrede

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu isimli kartel dairesi de konuyu kendi yetki alanları içinde inceleyecek. Söz konusu haberlerde Adalet Bakanlığı’nın Google’ı, Federal Ticaret Komisyonu da Amazon ve Facebook’u mercek altına alacak.