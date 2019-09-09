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ABD Kongresi Flynn’i 25 Eylül’de İfadeye Çağırdı

09.09.2019 21:00 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkan Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’i 25 Eylül’de ifadeye çağırdı. Cuma günü kendisine gönderilen mektupta Flynn’in 12 Haziran tarihli celbe uymadığı belirtildi

ABD Kongresi Flynn’i 25 Eylül’de İfadeye Çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkan Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’i 25 Eylül’de ifadeye çağırdı. Cuma günü kendisine gönderilen mektupta Flynn’in 12 Haziran tarihli celbe uymadığı belirtildi.

Trump’ın yaklaşık 21 gün görevde kalan eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn’in avukatlarından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Emekli Tuğgeneral Michael Flynn 2017 yılının Şubat ayında ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden istifa etmişti.

Flynn geçtiğimiz Aralık ayında Rusya’nın o dönemdeki ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile eski Başkan Barack Obama döneminde Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak yaptığı görüşme konusunda FBI’ya yalan söylediğini itiraf etmişti.

Michael Flynn, Trump’ın yakın çevresinde, Rusya’nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında FBI görevlilerine yalan söylemekle suçlanan ilk kişilerden birisiydi.

Flynn Trump’ın 2016 seçim kampanyası ekibinde çalışmıştı. Soruşturmaya konu olan Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı görüşme de Trump’ın 2016 Kasım’ında yapılan seçimi kazanması ve 2017 yılı Ocak ayında yemin ederek göreve resmen başlaması arasındaki dönemde olmuştu.

Michael Flynn, FBI yetkililerine verdiği ilk ifadede Rusya’nın ABD Büyükelçisi ile o dönem yaptığı görüşmede Washington’un Moskova’ya uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunu görüşmediğini savunmuş ancak daha sonra görüşmenin içeriğini eksik yansıttığını itiraf etmişti.

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