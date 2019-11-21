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ABD Kongresi Hong Kong yasa tasarısını kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 13:18 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Senatosu’ndan geçen ve Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarılarını onayladı.

ABD Kongresi Hong Kong yasa tasarısını kabul etti

Tasarıların yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump’ın imzalaması gerekiyor.ABD Kongresi’ni oluşturan iki meclisten biri olan Temsilciler Meclisi Hong Kong’daki protestoculara destek veren yasa tasarısını onayladı. Daha önce ABD Senatosu tarafından da onanan tasarılar ABD Başkanı Donald Trump’ın imzalaması halinde yasalaşarak yürürlüğe girecek. Trump’ın yasayı onamak için Pazar günleri hariç olmak üzere 10 günlük süresi bulunuyor. ABD Başkanı’na yakın bir isim Trump’ın veto yetkisini kullanmayı düşünmediğini ve yasayı imzalama niyetinde olduğunu söyledi. Yasanın her iki meclisten de geçmiş olması da veto ihtimalinin düşük olduğu şeklinde yorumlanıyor.

"Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adını taşıyan tasarıyla birlikte Washington insan hakları ihlallerinden sorumlu olan kişilere yaptırım uygulayabilecek. Ayrıca dışişleri bakanlığının yıllık raporlarında Çin’in güvence altına aldığı özerklik haklarına riayet edip etmediği incelenecek. İkinci bir yasa tasarısında ise Hong Kong'a güvenlik güçlerinin kullanacağı gözyaşartıcı gaz, plastik mermi, TOMA ve kelepçe ihracatı yasaklanıyor.

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerinden Kevin McCarthy yasanın ABD Kongresi tarafından kabul edilmesinin Pekin’e bir uyarı anlamı taşıdığını söyledi. McCarthy "Çin gözetleme, siyasi baskı ve bu hafta sonunda gördüğümüz gibi kaba kuvvete başvurarak tam bir denetim sağlamak için saldırgan edimlerde bulunuyor" dedi. McCarthy ABD Kongresi’ndeki oylamanın "Amerikan çıkarlarını korumak ve Çin’in yanlış eylemleri nedeniyle hesap vermesi için" yapıldığını söyledi.

Pekin'den tepki

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise yasa tasarılarının "Çin'in içişlerine açık bir müdahale" olduğunu söyledi. Vang Çin'in "Hong Kong'un refahı ve istikrarına zarar verme girişimlerine asla izin vermeyeceğini, ‘tek ülke, iki sistemin' başarılı olmaya devam edeceğini" belirtti.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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