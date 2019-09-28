WASHINGTON (AA) - Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna görüşmesine ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ifadeye çağırdı.

Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri, Bakan Pompeo için ayrı ayrı ifade çağrısında bulundu.

Her üç komite de Pompeo'nun, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bazı belgeleri kendilerine teslim etmemesi dolayısıyla bu yola başvurduklarını belirtti.

Komitelerden yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'ya 9 Eylül'de gönderilen mektuplarda Ukrayna görüşmesine ilişkin belgeleri 16 Eylül'e kadar teslim etmesi talebinin iletildiği ancak Pompeo'nun bu talebe yanıt vermediği kaydedildi.

Ardından pazartesi günü Pompeo'ya yeniden mektup yollandığı ancak bu taleplere de Dışişleri Bakanlığından herhangi bir yanıt alınmadığı ifade edildi.

Bunun üzerine Pompeo'yu Kongrede ifade vermeye çağırmaya karar veren üç komite başkanı, Ukrayna konusunda Trump yönetiminin şeffaf davranmadığını savunuyor.