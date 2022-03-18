ABD Kongresi Rusya ile Ticari İlişkiyi Askıya Alıyor

Temsilciler Meclisi Rusya ve Belarus’la normal ticaret ilişkilerinin askıya alınmasını onayladı. Senato’nun da yakın zamanda ele alması beklenen tasarı, Başkan Biden’ın yaptırımlar kapsamında Rus ürünlerine daha yüksek vergi getirmesinin önünü açıyor

ABD Temsilciler Meclisi Rusya ve Belarus’la normal ticaret ilişkilerinin askıya alınmasını onayladı. Oylama, Başkan Joe Biden’ın Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’ya yaptırımlar kapsamında Rus ürünlerine daha yüksek vergi getirmesinin önünü açıyor.

Temsilciler Meclisi 8’e karşı 424 oy gibi ezici bir çoğunlukla Rusya ile normal ticari ilişkilerin askıya alınmasını öngören ve Rusya’nın uluslararası ticarette “en çok gözetilen ülke” statüsünü iptal eden tasarıyı onayladı. Senato’nun da yakın zamanda tasarıyı ele alması bekleniyor.

Amerika daha önce Rusya’dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz, deniz ürünü, alkol ve elmas ithalatına son vermek amacıyla harekete geçmişti. Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylama Rusya’dan ithal edilen çelik, alüminyum gibi ürünlere daha yüksek vergi getirilmesine hazırlık niteliğinde.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Çarşamba günü ABD Kongresi’ne hitabında “Ruslar’ın Ukrayna’da halkı yok etmek için kullanmak üzere tek bir kuruş almamasını sağlamanızı istiyorum” demişti.

Demokrat Kongre üyesi Richard Neal ve Cumhuriyetçi Kongre üyesi Kevin Brady sundukları tasarıya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, “Ukrayna liderinin sözlerinin Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in yalnızlaştırılması ve zayıflatılması konusundaki kararlılığı güçlendirdiğini” kaydetti.

Kongre üyeleri ortak açıklamada, “Ukrayna halkına saldırdığı ve küresel istikrara zarar verdiği için Putin’in hesap vermesini sağlamak amacıyla elimizden geleni yapmalıyız. Normal ticari ilişkilerin askıya alınması barışın yeniden tesis edilmesi, hayatların korunması ve demokrasinin savunulmasına yönelik çabamızın önemli bir parçası” ifadeleri kullanıldı.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada sekiz Cumhuriyetçi tasarı aleyhinde oy kullandı; ancak her iki siyasi partiden konuşmacılar tartışma sırasında tasarının geçmesi gerektiğini güçlü bir şekilde savundu.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili başkanı Nancy Pelosi, “Putin’in savaş suçu işlediğini ve hesap vermesi gerektiğini” belirtti.

Ukrayna doğumlu Cumhuriyetçi Kongre üyesi Victoria Spartz da tasarının “Putin ve müttefiklerine batının ciddi olduğu mesajını gönderdiğini” söyledi.

Gümrük vergileri ABD şirketlerine yönelik maliyetleri arttırdığı için ithalatı daha az cazip hale getiriyor. Uluslararası ticaret hukuku uzmanları, çoğu şirket genellikle başka tedarikçilere yöneldiği için bu adımın Amerikalı tüketiciler üzerindeki etkilerinin sınırlı olacağını belirtiyor.

Uzmanlar Rusya’nın ticaret statüsünün iptal edilmesinin Çin’e de ABD’nin Tayvan’a karşı düşmanca eylemlere hoşgörü göstermeyeceğinin işaretini verdiği görüşünde.

