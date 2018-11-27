ABD Kongresi Suudi Veliaht Prens Selman'a yaptırım uygulayabilir

WASHINGTON (AA) - ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Senatör Lindsey Graham, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın öldürülmesi talimatını Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğini onayladığı taktirde, bin Selman'a yaptırım uygulanması için çalışacağını belirtti.

ABD'nin Güney Carolina Senatorü Graham, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD'li Axios haber sitesine açıklamalarda bulundu.

Graham açıklamasında, kendisinin de içinde bulunduğu bazı senatörlerin Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin talimatını verip vermediğini anlamak amacıyla CIA'den istihbarat brifingi talep ettiklerini ifade etti.

Graham, "Eğer kanıtlar Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilişkili olduğunu gösteriyorsa, Senato'nun bunu belirten bir açıklama yapması için gerekli adımları atacağım. İstihbarat kurumumuzun doğru olduğunu düşünüyorsak, onları desteklememiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Veliaht Prens bin Selman'ın Yemen savaşını ele alış biçimi, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile yaşadığı "tuhaf hadise ve çözüme kavuşmayan Katar ambargosu" gibi konuları da değerlendireceğini kaydeden Graham, kıdemli Demokrat Senatör Bob Menendez gibi kendisinin de Suudi Arabistan ve Veliaht Prens'e yönelik yaptırım uygulanmasını destekleyeciğini vurguladı.