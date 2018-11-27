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ABD Kongresi Suudi Veliaht Prens Selman'a yaptırım uygulayabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 02:14 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, CIA'in Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın öldürülmesi talimatını Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğini onayladığı taktirde, kendisine yaptırım uygulanması için gerekli adımı atacağını açıkladı - Senatör Graham: - "Eğer kanıtlar Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilişkili olduğunu gösteriyorsa, Senato'nun bunu belirten bir açıklama yapması için gerekli adımları atacağım" - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker, CIA Başkanı Gina Haspel'e Kaşıkçı cinayetine ilişkin brifing vermesi çağrısında bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Senatör Lindsey Graham, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın öldürülmesi talimatını Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğini onayladığı taktirde, bin Selman'a yaptırım uygulanması için çalışacağını belirtti.

ABD'nin Güney Carolina Senatorü Graham, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD'li Axios haber sitesine açıklamalarda bulundu.

Graham açıklamasında, kendisinin de içinde bulunduğu bazı senatörlerin Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin talimatını verip vermediğini anlamak amacıyla CIA'den istihbarat brifingi talep ettiklerini ifade etti.

Graham, "Eğer kanıtlar Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilişkili olduğunu gösteriyorsa, Senato'nun bunu belirten bir açıklama yapması için gerekli adımları atacağım. İstihbarat kurumumuzun doğru olduğunu düşünüyorsak, onları desteklememiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Veliaht Prens bin Selman'ın Yemen savaşını ele alış biçimi, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile yaşadığı "tuhaf hadise ve çözüme kavuşmayan Katar ambargosu" gibi konuları da değerlendireceğini kaydeden Graham, kıdemli Demokrat Senatör Bob Menendez gibi kendisinin de Suudi Arabistan ve Veliaht Prens'e yönelik yaptırım uygulanmasını destekleyeciğini vurguladı.

Graham, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının yakın bir sürede kapanmayacağını ifade ederek, cinayetin Demokrat senatörlerin yanı sıra Cumhuriyetçi kanadın bir kısmını da Başkan Donald Trump'a karşı bir tutuma iteceğini ileri sürdü.

- Corker'dan, CIA Başkanına brifing çağrısı

Öte yandan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker ise ABD Kongresinde Suudi Arabistan'a yönelik oldukça yoğun bir hafta yaşanacağını belirterek, CIA Başkanı Gina Haspel'e Kaşıkçı cinayetine ilişkin kendilerine brifing vermesi çağrısında bulundu.

Corker, çarşamba günü Senato'da brifing vermesi beklenen Savunma Bakanı Jim Mattis ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ifadelerinin Kaşıkçı cinayetine yönelik soruları cevaplamakta tek başına yeterli olmayacağını, Kongrenin Suudi Arabistan ve bin Selman'a nasıl bir cevap verilmesi gerektiğini belirlemek için CIA başkanı Haspel'i de dinlemeleri gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Yemen'deki Suudi önderliğindeki savaşa katılımını sona erdirmek için oylama yapacaklarını ifade eden Corker, Kaşıkçı cinayetinin oylama sonucuna doğrudan etki yapacağını da ileri sürdü.

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