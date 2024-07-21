HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Joe Biden'a 'istifa' çağrısı! "Başkan olarak hizmet etmeye uygun değildir"

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Joe Biden'a 'istifa' çağrısı! "Başkan olarak hizmet etmeye uygun değildir"

21.07.2024 23:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine Cumhuriyetçiler "Biden, adaylığa uygun değilse, başkanlığa da değildir, istifa etmelidir." yönünde mesajlar vermeye başladı. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson "Joe Biden, Başkanlığa aday olmaya uygun değilse, Başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir. Derhal görevinden istifa etmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Joe Biden'a 'istifa' çağrısı! "Başkan olarak hizmet etmeye uygun değildir"

Biden'ın yarıştan çekilmesi üzerine Cumhuriyetçi ve Demokratlardan ilk tepkileri gelmeye başladı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, X hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat Partinin, adayını seçime 100 gün kala seçimlerden çıkardığını yazdı.

"BAŞKAN OLARAK HİZMET ETMEYE DE UYGUN DEĞİLDİR"

Johnson, "Joe Biden, Başkanlığa aday olmaya uygun değilse, Başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir. Derhal görevinden istifa etmelidir." ifadelerini kullandı.

Biden'ın adaylıktan çekilme kararının hemen ardından kendi yerine aday gösterdiği yardımcısı Kamala Harris'i de eleştiren Johnson, "Biden yönetiminin feci politika başarısızlıklarının ortak sahibi olan Harris ile partinin geleceği artık daha iyi değil." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Steve Scalise de Biden'ın adaylıktan çekilmesi hakkında Demokrat Parti üst yönetimini eleştirdi.

AA-20240715-35152198-35152197-ABD_BASKANI_JOE_BIDEN_LAS_VEGASA_DOGRU_YOLA_CIKTI

Scalise, X hesabından, "Demokrat parti patronları kendi seçmenlerine kesinlikle saygı duymadıklarını kanıtladılar. Başkalarına demokrasi hakkında ders verdikten sonra, kendi seçmenlerinin 14 milyonunun birincil tercihini çöpe atarak Joe Biden'ı listeden çıkardılar." açıklamasında bulundu.

Florida'nın Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott da X hesabından Johnson'ın çağrısına katılarak "Joe Biden yeniden aday olamazsa, önümüzdeki altı ay boyunca başkanlık görevini sürdüremeyecek ve bugün istifa etmesi gerekiyor." ifadesine yer verdi.

"SONSUZA KADAR MİNNETTARIZ"

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Biden'ın yarıştan çekilmesi üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın harika bir başkan, lider ve insan olduğunu belirtti.

Schumer, "Kararı elbette kolay olmadı ama bir kez daha ülkesini, partisini ve geleceğimizi ön planda tuttu. Joe, bugün, senin gerçek bir vatansever ve büyük bir Amerikalı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika |ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump'tan ilk yorum geldi Son Dakika |ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump'tan ilk yorum geldi

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries de X hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın ABD tarihinin en başarılı başkanlarından biri olduğunu belirterek "Biden'ın liderliğinde bugün ülke daha iyi konumda. Sonsuza kadar minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, bugün X hesabından paylaştığı mektupta "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadeleriyle yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biden, yerine gelecek isim olarak Harris'i göstermiş ve kendisine destek verdiğini belirmişti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atladıEşiyle tartıştıktan sonra balkondan atladı
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden ABD Amerika Birleşik Devletleri
En Çok Okunan Haberler
Son Dakika |ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump'tan ilk yorum geldi

Son Dakika |ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump'tan ilk yorum geldi

Korkutan olay! Seyir terası ziyarete kapatıldı

Korkutan olay! Seyir terası ziyarete kapatıldı

EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

Silah sesini duyan koştu, istinat duvarının yanında başından vurulmuş halde bulundu!

Silah sesini duyan koştu, istinat duvarının yanında başından vurulmuş halde bulundu!

İstanbul'daki plajlardan acı haberler peş peşe geldi! Gençleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti

İstanbul'daki plajlardan acı haberler peş peşe geldi! Gençleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.