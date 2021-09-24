ABD Kongresi Trump Yandaşlarını İfadeye Çağırdı

Eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta ABD Kongre binasına düzenledikleri baskını soruşturmak üzere Temsilciler Meclisi bünyesinde oluşturulan komisyon, Trump yönetiminden dört eski yetkiliyi ifade vermeye çağırdı. Bu yetkililer arasında Eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon da bulunuyor.

Eski Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Dan Scavino ve eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kash Patel, Temsilciler Meclisi'ndeki komisyonun ifadeye davet ettiği diğer iki kişi. Komisyon Başkanı Demokrat Partili Mississippi Temsilcisi Bennie Thompson, ifadeye çağırdıkları eski Trump yönetimi yetkililerinin beraberlerinde ilgili belgeleri de getirmelerinin talep edildiğini kaydetti.

Eski Temsilciler Meclisi Üyesi Mark Meadows, konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti. Bannon ve Scavino'ya ise ulaşılamadı. Patel de yaptığı açıklamada, komisyonun kendisinden gönüllü işbirliği talep etmeden ifade çağırmasının "hayal kırıklığı yarattığını ancak buna şaşırmadığını" söyledi.

ABD Kongresi'nde Joe Biden'ın başkanlık seçimlerinde aldığı oyların tescil edilmesi için düzenlenen Temsilciler Meclisi ve Senato ortak oturumu sırasında dönemin başkanı Donald Trump'ın yandaşlarının Kongre binasını basması, tescil işlemini geciktirmişti. O zaman Başkan Yardımcısı olan Mike Pence, Kongre üyeleri, Kongre çalışanları ve gazeteciler, baskını düzenleyen kalabalıktan kaçarak kurtulmuştu.

1812 Savaşı sırasındaki İngiliz işgalinden sonra Kongre binasına düzenlenen en ağır saldırı olan baskına katıldıkları gerekçesiyle yaklaşık 600 kişi tutuklandı. Komisyon Başkanı Bennie Thompson, Mark Meadows'un Biden'ın seçim zaferinin tescillenmesini engellemek ve 2020 seçimlerinin sonucunu değiştirme çabasının parçası olarak bazı eyalet yetkilileri ve federal yetkililerle iletişim kurduğunun iddia edildiğini söyledi.

"Ortalık cehenneme dönecek"

Thompson, Steve Bannon'a gönderdiği mektupta, Bannon'ın Kongre üyelerini Trump'ın seçimlerde aldığı yenilgiyi tescil etmelerini engellemeye ikna etmek için bazı görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Bannon'a gönderdiği mektupta, "5 Ocak 2021'de 'Yarın ortalık cehenneme dönecek' ifadesini kullandığınız söyleniyor" diyen 6 Ocak Soruşturma Komisyonu Başkanı Thompson, "Buna göre komisyon hem belgeleri hem de ifadenizi talep ediyor" sözlerine yer verdi.

2017 yılı Ağustos ayında Trump tarafından görevden alınan Bannon, daha sonra Trump'la arasını düzeltmiş ve ikili, görüşmeye devam etmişti. Trump, sınır duvarı inşası için bağış kampanyası kapsamında yandaşlarını dolandırmakla suçlanan Bannon'u affetmişti.

Bannon ve Patel 14 Ekim, Meadows ve Scavino da 15 Ekim'de ifade vermeye çağrıldı.

Komisyon Başkanı Thompson, Scavino'ya gönderdiği mektupta, Scavino'nun Kongre baskını günü olan 6 Ocak'ta Trump'ın neler yaptığının tanığı olduğunu kaydetti ve "Trump'ın 6 Ocak'ta paylaştığı Twitter mesajlarıyla ilgili belgelere sahip olabilirsiniz" dedi.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ın genel sekreterliği görevini yürüten Patel, iddialara göre 6 Ocak günü Meadows'la üst üste görüşmeler yaptı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer, komisyonu, Trump yandaşı Cumhuriyetçi Partililer'in itirazları üzerine 6 Ocak'taki baskının soruşturulması amacıyla kurdu. Komisyonda iki Cumhuriyetçi Partili de yer alıyor. Bunlar Wyoming Temsilcisi Liz Cheney ve Illinois Temsilcisi Adam Kinzinger.

