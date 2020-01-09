ABD Kongresi Trump'ın açıklamasından memnun

Cumhuriyetçi kıdemli senatörlerden Lindsey Graham ise Twitter'dan yazılı bir açıklama yaparak, Trump'ın açıklamalarını "ölçülü ve net" olarak nitelendirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi ve İran'ın karşılık olarak Irak'taki Amerikan askerlerinin bulunduğu bazı üsleri hedef almasının ardından Trump, basın açıklaması yaptı.

İran yönetimine ve uluslararası topluma seslenerek Trump'ın barış ve istikrar konusundaki verdiği mesajları iyi anlamaları gerektiğini vurgulayan Graham, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump, İran'ın bölgedeki düşmanlık ve istikrarsızlıkla dolu 40 yıllık geçmişini doğru bir şekilde belirledi. Umarım rejimin davranışını değiştirmesi konusunda olası bir savaşı engellemek için Başkan Trump'a yardımcı olursunuz. Tüm Amerikalılar Başkan Trump’ın İran’dan gelen tehdidi barışçıl bir şekilde çözme çabalarını desteklemeli ve maksimum baskı kampanyasının güvenilir bir askeri destekle devam etmesi gerektiğini tam olarak anlamalı.”

Öte yandan, uzun zamandır ABD'nin yeni bir savaşa girmemesi gerektiğini savunan Senatör Rand Paul de İran'ın düzenlediği füze saldırıları sonrasında Trump'ın geri çekilerek, yeni bir askeri harekat ile karşılık vermeme seçiminden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD'nin ileriye yönelik alacağı askeri hamlelerin Kongre yetkisi ile yapılması gerektiğini vurgulayan Paul, "Trump'ın İran ile yeni ve daha iyi bir anlaşma yapılması konusunda müttefiklerimizi araya koymasından da memnun oldum. Barış ve refah adına savaştan kaçınmak ve askerlerimizin Orta Doğu'dan eve gelmeleri için birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.