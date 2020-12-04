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ABD Kongresi, Türkiye'ye S-400 yaptırımı için harekete geçti

04.12.2020 12:01 | Son Güncelleme:
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ABD Kongresi, Türkiye'ye S-400 yaptırımı için harekete geçti

ABD Kongresi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'na (NDAA) son şeklini verdi.

ABD Kongresi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'na (NDAA) son şeklini verdi.

Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kendi versiyonlarını tek metinde birleştiren yasa tasarısının gelecek hafta Kongre'nin iki kanadında da oylanması bekleniyor.

Tasarıda, Başkan'ın Türkiye'ye 30 gün içinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası'nda (CAATSA) yer alan 12 yaptırımdan en az beşini uygulaması talep ediliyor.

CAATSA yaptırımları

CAATSA kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması gibi yaptırımlar yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump 2017'de kendi imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA yaptırımların Türkiye'ye karşı uygulanmasını engellemişti.

Türkiye'nin ABD'den Patriot hava savunma sistemleri alamadığı için Rusya'dan S-400 silahını aldığını, bundan dolayı Türk hükümetinin cezalandırılmaması gerektiğini kaydeden Trump, CAATSA'da kendisine tanınan muafiyet yetkisini kullanma yolunu seçmişti.

Defensenews haber sitesi, tasarının gelecek hafta onaylanması halinde görevini 20 Ocak'ta Joe Biden'a devredecek olan Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamak zorunda kalacağına dikkat çekti.

ABD Kongresi

Tasarıda Türkiye'nin Rusya'dan 2,5 milyar dolara satın aldığı S-400'lerin CAATSA kapsamına giren "önemli bir işlem" olduğu belirtiliyor. CAATSA, Rusya'dan savunma sistemleri alan ülkelere bir dizi yaptırım içeriyor.

Washington, Rusya'dan S-400 sistemlerinin Temmuz 2019'dan itibaren Türkiye'ye getirilmeye başlanması üzerine Türkiye'yi 2001'den beri ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkartmış, parasını verdiği savaş uçaklarını teslim etmemişti.

NATO S-400'lerin ittifak için tehdit oluşturduğunu ve özellikle F-35'lerin teknik sırlarını tehlikeye atacağını savunuyor

Tasarıda, ABD Başkanı'nın Türkiye'de S-400 sistemi bulunmadığını teyit etmesi halinde yaptırımları kaldırabileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin aldığı F-35'leri ABD Hava Kuvvetleri kullanacak

Ulusal Savunma Yetkilendirme Tasarısı, Türkiye'nin programdan çıkarılmadan önce aldığı altı adet f-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri'nce kullanılmasına da yetki veriyor.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat üyelerinden Rob Menendez tasarının son şeklini almasından sonraki Twitter mesajında NDAA'ya Trump'ı şimdiye kadar şimdiye kadar uygulamayı reddettiği yaptırımları uygulamaya mecbur edecek bir hüküm konulmasına katkıda bulunduğu için "inanılmaz derecede gurur duyduğunu" belirtti.

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