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ABD Kongresi üyelerinden Myanmar'daki tutuklu gazeteciler için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:45 | Son Güncelleme

ABD'de 80'den fazla Kongre üyesi, Trump yönetimini, tutuklu iki Reuters muhabirinin salıverilmesi için Myanmar hükümetine baskı yapmaya çağırdı

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinden 80'den fazla üye, Trump yönetimine, tutuklu 2 Reuters muhabirinin serbest bırakılması için Myanmar hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu.

Kongre'nin her iki kanadından Cumhuriyetçi ve Demokrat toplam 80 üye, yazdıkları açık mektupta, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan, tutuklu gazetecilerin durumuna ilişkin rahatsızlığı Myanmarlı mevkidaşı Aung Sang Suu Çii'ye iletmesi ve gazetecilerin derhal ve koşulsuz salıverilmesini talep etmesini istedi.

Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarda devlet görevlilerinin rolü hakkında yaptıkları bir araştırma sırasında polis tarafından gözaltına alınmıştı. Mahkeme, 3 Eylül'de, iki gazeteciyi, "devlet sırrı niteliğindeki belgeleri bulundurmak" suçlamasıyla 7 yıl hapse mahkum etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Myanmar Tutuklu gazeteciler

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