ABD Kongresi Yabancı Gazetecilerin Vizelerinin Yenilenmemesine Açıklama Bekliyor

Mektupta imzası bulunan dokuz senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi arasında New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komisyonu kıdemli üyelerinden Bob Menendez ve Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komisyonu Başkanı New York’u temsil eden Kongre üyesi Eliot Engel bulunuyor.

Kongre üyeleri, Amerika’nın Sesi’nin (Voice of America) de bağlı olduğu ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM) Başkanı Michael Pack’ten bazı gazetecilerin vizelerinin uzatılmaması konusunda açıklama talep etti.

Michael Pack’in ofisinden yapılan açıklamada, kurumun yönetilmesini iyileştirmek ve ABD’nin ulusal güvenliğini korumak amacıyla vize yenileme işlemlerinde her dosyanın kendi içinde ayrı ayrı değerlendirildiği belirtildi.

Associated Press haber ajansının başkan yardımcısı ve kurumda editoryal standartlardan sorumlu editör John Daniszewski, Amerika’nın Sesi’ne (VOA) yaptığı açıklamada gazetecilerin güvenliğinin öncelik olması gerektiğini söyledi, “Gazeteciliğin her yerde bu kadar saldırı altında olduğu bir dönemde gazetecilerin korunması çok önemli. Gazetecileri daha da tehlikeye atan her şeyden kaçınılmalı” dedi.

Eylül ayı başlarında aralarında büro şefleri, üst düzey editörler, yabancı muhabirlerin de bulunduğu şu anda ve daha önce Amerika’nın Sesi’nde (VOA) görev yapan 40’tan fazla çalışan, VOA Direktör Vekili Elez Biberaj’a personel değişiklikleri ve Michael Pack’in verdiği bir röportaj sırasındaki sözlerine ilişkin bir mektup göndermişti.

Mektupta Michael Pack’in attığı adımların ulusal güvenlik önceliği olarak görülen bazı ülkeler için oluşturulan program ve projeleri olumsuz etkilediği iddia edilmişti.

Mektupta, Michael Pack’in USAGM’deki görevine ilk aylarını ve ulusal güvenlik sorunlarını anlattığı 27 Ağustos’taki Federalist adlı muhafazakar bir internet sitesine verdiği röportaj ve podcast yayınından da söz edildi.