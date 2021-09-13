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ABD Kongresi Yakınlarında Silahlı Şüpheli Tutuklandı

13.09.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kongre Polisi, Demokrat Parti Ulusal Komitesi genel merkezinin önünde yasaklı silahlar taşıyan bir kişiyi tutukladıklarını açıkladı. Şüphelinin, üzerinde beyazların üstünlüğünü savunan semboller olan bir kamyonda süngü ve palalarla ele geçirildiği kaydedildi

ABD Kongresi Yakınlarında Silahlı Şüpheli Tutuklandı

ABD Kongre Polisi, Demokrat Parti Ulusal Komitesi genel merkezinin önünde yasaklı silahlar taşıyan bir kişiyi tutukladıklarını açıkladı. Şüphelinin, üzerinde beyazların üstünlüğünü savunan semboller olan bir kamyonda süngü ve palalarla ele geçirildiği kaydedildi.

ABD Kongre Polisi, California eyaletinin Oceanside kentinde yaşayan 44 yaşındaki sürücü Donald Craighead'in, polislere "devriyede" olduğunu iddia ettiğini ve "beyaz üstünlükçü ideoloji" hakkında konuşmaya başladığını bildirdi.

Tutuklama bu sabah, 6 Ocak'taki Kongre işgaliyle bağlantılı olarak hapsedilen yüzlerce kişiyi desteklemek için 18 Eylül’de düzenlenecek gösteriden 5 gün önce gerçekleşti.

Kongre polisi yazılı açıklamada şüpheliyle ilgili, "Yaklaşan herhangi bir gösteriye katılmayı planlayıp-planlamadığı veya bölgedeki önceki vakalarla bağlantılı olup-olmadığı, şu anda net değil" ifadelerini kullandı.

Kongre Polisi'ne göre şüphelinin kamyonetinin üzerine gamalı haç ve diğer beyaz üstünlükçü semboller vardı; plaka yerine ise bir ABD bayrağının resmini yapıştırılmıştı.

Operasyonel Hizmetler Bürosu Başkan Yardımcısı Jason Bell yaptığı açıklamada, "Bu, memurlarımızın her gün yaptığı işin mükemmel bir örneğidir. Bu memurlarla dikkatlerinden dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

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