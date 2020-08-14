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ABD Kongresi Yardım Paketinde Anlaşamadan Tatile Girdi

14.08.2020 20:41 | Son Güncelleme

ABD’de yeni Corona virüsü yardım paketinde anlaşma umudu, Kongre’nin tatile girmesiyle son buldu. Başkan Donald Trump yönetimiyle de herhangi yeni bir görüşme planlanmıyor

ABD Kongresi Yardım Paketinde Anlaşamadan Tatile Girdi

ABD’de yeni Corona virüsü yardım paketinde anlaşma umudu, Kongre’nin tatile girmesiyle son buldu. Başkan Donald Trump yönetimiyle de herhangi yeni bir görüşme planlanmıyor.

Milyonlarca Amerikan vatandaşı için hayati önem taşıyan ancak çıkmaza giren Corona virüsü yardım paketinde Kongre tatile girmeden önce anlaşma sağlanamadı. Çalışmalarına ara veren Kongre üyeleri gelecek aya kadar toplanmayacak. Ancak hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti liderleri, acil bir anlaşma durumunda üyelerini Kongre’ye çağırabileceklerini söyledi.

Demokratlar’ın önerdiği 3 trilyon dolarlık yardım paketine karşın Cumhuriyetçiler’in öngördüğü yardım paketi 1 trilyon dolarlık. 2 trilyon dolarlık fark, okulların yeniden açılması için bütçe ayrılması, eyaletler ile yerel yönetimlere yardım ve işsizlik ödemeleri konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.

Demokratlar geçen hafta Beyaz Saray yetkilileri ile yaptıkları müzakerelerde önerilerini 1 trilyon dolar azaltmayı teklif etmişti. Ancak Beyaz Saray teklifi reddetti.

Başkan Donald Trump da ayrıca pakette Posta Hizmetleri için ek bütçe istenmesine karşı çıkmıştı.

Fox Business televizyonuna açıklama yapan Trump, Demokratlar’ın posta yoluyla oy kullanılması için 3,5 milyar dolar ve Posta Hizmetleri için ek 25 milyar dolar istediklerini kaydetmiş; “Anlaşmayı yapmazsak o zaman bu paraya sahip olamazlar ve herkes için posta yoluyla oy kullanma yöntemini hayata geçiremezler’’ demişti. Ancak Trump daha sonra, bu yardımı içeren bir paket tasarısını veto etmeyeceğini de belirtmişti.

Trump kararnameyle yardımları uzattı

Süresi 31 Temmuz’da dolan haftalık 600 dolar federal işsizlik yardımı konusunda Demokratlar uzatma, Cumhuriyetçiler azaltmadan yanaydı. Kongre ve Beyaz Saray'ın bu sürenin uzatılması yönünde anlaşmaya varamaması üzerine Başkan Trump, tartışmalı bir başkanlık kararnamesi imzalayarak işsizlik yardımının süresini uzattı, ancak miktarı haftalık 600 dolardan 400 dolara indirdi.

Piyasalar da işsizlik yardımı belirsizliğinden etkilendi. Ticaret Bakanlığı Temmuz ayında perakende satışta büyümenin beklenenin altında olduğunu açıkladı. Merkez Bankası ve iktisatçılara göre, 600 dolarlık işsizlik yardımı, ABD ekonomisinde tüketici harcamalarını güçlendiriyordu.

ABD’de hisse senedi fiyatları, Senato’nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell ile Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin yeni paket görüşmelerinin planlanmadığını açıklamalarının ardından hafta başında düşmeye başlamıştı. Bugün Temmuz ayı perakende satış verilerinin de açıklamasıyla borsalar zayıfladı.

ABD halkı her iki tarafı da suçluyor

Temsilciler Meclisi’nin azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ise yatırımcıların, Corona virüsü yardımlarında Demokratlar’ın öngördüğü gibi kapsamlı bir yaklaşım değil, acil müdahale arayışında olduğunu savundu. McCarthy, Demokratlar’ın talep ettiği 3 trilyon yardım paketinin vergi mükelleflerini daha büyük borca sokacağını bu nedenle de piyasaların çökeceğini savundu.

ABD’de Corona virüsü vaka sayısı 5 milyon 300 bine yaklaştı; can kaybı ise 167 bini aştı. Reuters haber ajansı ile araştırma şirketi Ipsos’un son anketine göre Amerikalılar, yardım paketi görüşmelerinin tıkanmasından her iki partiyi de sorumlu tutuyor.

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