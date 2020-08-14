ABD Kongresi Yardım Paketinde Anlaşamadan Tatile Girdi

ABD’de yeni Corona virüsü yardım paketinde anlaşma umudu, Kongre’nin tatile girmesiyle son buldu. Başkan Donald Trump yönetimiyle de herhangi yeni bir görüşme planlanmıyor.

Milyonlarca Amerikan vatandaşı için hayati önem taşıyan ancak çıkmaza giren Corona virüsü yardım paketinde Kongre tatile girmeden önce anlaşma sağlanamadı. Çalışmalarına ara veren Kongre üyeleri gelecek aya kadar toplanmayacak. Ancak hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti liderleri, acil bir anlaşma durumunda üyelerini Kongre’ye çağırabileceklerini söyledi.

Demokratlar’ın önerdiği 3 trilyon dolarlık yardım paketine karşın Cumhuriyetçiler’in öngördüğü yardım paketi 1 trilyon dolarlık. 2 trilyon dolarlık fark, okulların yeniden açılması için bütçe ayrılması, eyaletler ile yerel yönetimlere yardım ve işsizlik ödemeleri konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.

Demokratlar geçen hafta Beyaz Saray yetkilileri ile yaptıkları müzakerelerde önerilerini 1 trilyon dolar azaltmayı teklif etmişti. Ancak Beyaz Saray teklifi reddetti.