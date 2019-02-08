HABER

ABD Kongresinde 59 yıl görev yapan Dingell hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 09:31 | Son Güncelleme

ABD tarihinin en uzun süreli hizmet veren Demokrat Parti Kongre Üyesi John Dingell’in 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.2014 yılında emekli olan ve 59 yıl ABD’de Kongrede aralıksız görev yapan John Dingell’in Michigan eyaletinin Dearborn kentindeki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD tarihinin en uzun süreli hizmet veren Demokrat Parti Kongre Üyesi John Dingell’in 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
2014 yılında emekli olan ve 59 yıl ABD’de Kongrede aralıksız görev yapan John Dingell’in Michigan eyaletinin Dearborn kentindeki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Dingell’in ölüm haberini Kongre Üyesi olan eşi Debbie Dingell duyurdu. 92 yaşında hayatını kaybeden John Dingell, son iki yıldır prostat kanseri tedavisi görüyordu.
Eski ABD Başkanı Barak Obama yaptığı açıklamada, John Dingell’nın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Büyük bir Amerikalı’yı kaybettik. John Dingell, zamanımızın medeni haklarıyla ilgili meselelere öncülük ederek, başkalarına kapı açarak ve her şeyi sahaya bırakarak bana ilham veren bir insandı" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise "Kongrenin sevilen bir ismini ve Amerika tarihinin en büyük yasa koyucularından birini kaybettik. John Dingell, sarsılmaz bir güç, sınırsız enerji ve dönüştürücü liderliğin yükselen bir mirası olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Bir ayda iki kere soyulduBir ayda iki kere soyuldu
Eskişehir'de bar önünde silahlı kavga: 2 yaralıEskişehir'de bar önünde silahlı kavga: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.