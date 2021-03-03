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  4. ABD Kongresinde 'baskın tehdidi' gerekçesiyle güvenlik önlemleri artırıldı

ABD Kongresinde 'baskın tehdidi' gerekçesiyle güvenlik önlemleri artırıldı

03.03.2021 19:28 | Son Güncelleme:
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ABD Kongresinde 'baskın tehdidi' gerekçesiyle güvenlik önlemleri artırıldı

ABD Kongresi Polis Departmanı, yarın "kimliği belli bir milis grubun Kongreyi basma planına" yönelik istihbarat aldıkları için güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı.

6 Ocak'ta Kongre baskının yaşandığı ABD'de aşırı solcu komplo grupları, 1933'e kadar ülkede başkanların Yemin Töreni günü olan 4 Mart'ta eski Başkan Donald Trump'ın tekrar başa geçeceğine ilişkin paylaşımlar yapıyor.

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ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Bu paylaşımlar, ülkenin güvenlik birimlerinde "İkinci bir baskın olabilir mi?" endişesini doğururken, Kongre ve çevresindeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

ABD Kongresi Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Kongreye ve üyelerine yönelik tüm tehditlere cevap vermeye hazır olunduğuna işaret edilerek, "4 Mart'ta kimliği belli bir milis grubun Kongreyi basma planına yönelik istihbarat aldık. Kongrenin, halkın ve polislerimizin korunmasını sağlamak için fiziksel bir yapı kurmak ve kolluk gücünü artırmak gibi güvenlik güncellemelerini yaptık." bilgisi verildi.

Yerel, eyalet ve federal ortaklar ile iş birliği içinde olunduğu belirtilen açıklamada, "İstihbaratı ciddiye alıyoruz. Bu istihbaratın hassas içeriğinden dolayı şu anda daha fazla bilgi paylaşmıyoruz." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Donald Trump

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