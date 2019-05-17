WASHINGTON (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuşan ABD Temsilciler Meclisi Milletvekili Tom Malinowski, "Ülke olarak bu cinayetin emrini verenleri sorumlu tutmak zorundayız. ABD için hiçbir ülke veya lider böyle bir cinayeti tolere ettirecek kadar önemli olmamalı." dedi.

ABD Kongresinde düzenlenen ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in de yer aldığı "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliğine" katılan ABD'li siyasetçiler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tom Malinowski, konuşmasında, dünya genelinde gazetecilere uygulanan baskı ve yıldırma girişimlerinin yaygın olduğunu fakat Kaşıkçı cinayetinin eşine nadir rastlanacak bir olay olduğunu vurguladı.

Malinowski, "Otoriter bir rejimin, kendi ülke sınırları dışına çıkarak demokratik bir ülkede bulunan ve güvenli olduğu bilinen diplomatik bir temsilcilikte gazeteci öldürmesi görülmemiş bir şeydir. Bunun normalleşmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Global Magnitsky Yasası üzerinden cinayete karışan bazı Suudi vatandaşlarına uyguladığı yaptırımların, "yetersiz ifadesinden bile kötü" olduğunu kaydeden Malinowski, şunları söyledi: