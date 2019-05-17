HABER

ABD Kongresinde "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 07:45 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Milletvekili Tom Malinowski: - "Ülke olarak bu cinayetin emrini verenleri sorumlu tutmak zorundayız. ABD için hiçbir ülke veya lider böyle bir cinayeti tolere ettirecek kadar önemli olmamalı" - Temsilciler Meclisi Milletvekili Adam Schiff: - "Kaşıkçı'nın ölümü ve düzenlenen bu etkinlik bizlere bu trajedi konusunda adaletin sağlanması gerektiğini hatırlatmaktadır"

WASHINGTON (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuşan ABD Temsilciler Meclisi Milletvekili Tom Malinowski, "Ülke olarak bu cinayetin emrini verenleri sorumlu tutmak zorundayız. ABD için hiçbir ülke veya lider böyle bir cinayeti tolere ettirecek kadar önemli olmamalı." dedi.

ABD Kongresinde düzenlenen ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in de yer aldığı "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliğine" katılan ABD'li siyasetçiler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tom Malinowski, konuşmasında, dünya genelinde gazetecilere uygulanan baskı ve yıldırma girişimlerinin yaygın olduğunu fakat Kaşıkçı cinayetinin eşine nadir rastlanacak bir olay olduğunu vurguladı.

Malinowski, "Otoriter bir rejimin, kendi ülke sınırları dışına çıkarak demokratik bir ülkede bulunan ve güvenli olduğu bilinen diplomatik bir temsilcilikte gazeteci öldürmesi görülmemiş bir şeydir. Bunun normalleşmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Global Magnitsky Yasası üzerinden cinayete karışan bazı Suudi vatandaşlarına uyguladığı yaptırımların, "yetersiz ifadesinden bile kötü" olduğunu kaydeden Malinowski, şunları söyledi:

"Sadece Muhammed bin Selman’ın gözden çıkardığı önemsiz kiralık katilleri cezalandırırken emri verenleri göz ardı etmek, Suudi rejiminin saçma söylemlerine destek çıkmak demektir. Ülke olarak bu cinayetin emrini verenleri sorumlu tutmak zorundayız. ABD için hiçbir ülke veya lider böyle bir cinayeti tolere ettirecek kadar önemli olmamalı."

- "Adaletin sağlanması için mücadeleye devam edeceğiz"

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'daki haksızlıklara ve insan hakları ihlallerine karşı ses çıkardığı için öldürüldüğünü savunan Temsilciler Meclisi Milletvekili Adam Schiff ise "Kaşıkçı'nın ölümü ve düzenlenen bu etkinlik, bizlere bu trajedi konusunda adaletin sağlanması gerektiğini hatırlatmaktadır." dedi.

Schiff, Cemal Kaşıkçı'nın anısını ve idealini ayakta tuttuğu ve kendisine yapılan haksızlığı dile getirmeye devam ettiği için Hatice Cengiz'e teşekkür etti. Adam Schiff, "Onun burada bizlerle olmasından onur duyuyoruz. Cemal’in cinayetinde adaletin yerine gelmesi ve dünyadaki diğer gazetecilerin de haklarını savunmak için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- Kaşıkçı'nın nişanlısından çağrı

Hatice Cengiz de yaptığı kısa konuşmada, söz konusu cinayette adaletin sağlanması için çaba gösteren ABD'li Kongre üyelerine teşekkür etti.

Kaşıkçı ile beraber Amerika'nın savunduğu değerlerin de öldürüldüğü vurgulayan Cengiz, gerçek sorumluların cezalandırılması için Kongreye gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Nurcan’ı arama çalışmaları 6. günündeNurcan’ı arama çalışmaları 6. gününde
Ankara'da korku dolu anlar! Ankara'da korku dolu anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kongresi Cemal Kaşıkçı hatice cengiz Suudi Arabistan Temsilciler Meclisi vekili Adam Schiff Tom Malinowski

En Çok Okunan Haberler

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da korku dolu anlar!

Ankara'da korku dolu anlar!

Bursa'da iş merkezinde patlama! Kundaklama şüphesi

Bursa'da iş merkezinde patlama! Kundaklama şüphesi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu yönetmeliğinde değişiklik

O yönetmelik değişti!

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 yaralı

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

Kayıp Ecrin'i arama çalışmalarına ara verildi

Valilik açıkladı: Arama çalışmalarına ara verildi

Beykoz’da faciadan dönüldü

Beykoz’da faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.