ABD Kongresi’nde Corona Vakaları Artışta

ABD Kongresi’nde görülen Covid-19 vakalarında büyük artış yaşandığı ve Kongre çalışanlarının test yaptırdığı merkezde Kasım ayının sonunda yüzde 1 olan yedi günlük pozitif sonuç oranının yüzde 13'e yükseldiği bildirildi.

ABD Kongresi’nin uzman hekimi Dr. Brian Monahan,3 Ocak’ta Kongre üyeleri ve Kongre çalışanlarına hitaben yazdığı mektupta 15 Aralık’a kadar kısıtlı numunenin incelenmesi sonucu vakaların yüzde 61’ini Omicron, yüzde 38’ini ise Delta varyantının oluşturduğunu bildirdi.Doktor Monahan, Covid-19 enfeksiyonlarının büyük kısmının aşılılar arasında görüldüğünü açıkladı.

Reuters haber ajansına göre ABD'deki yeni Covid-19 vakalarının sayısı son yedi gün içinde ikiye katlanarak günde ortalama 418 bine ulaştı.

Uzman hekim Brian Monahan, Kongre’de aşılılar arasında görülen rekor sayıda vakanın hastaneye yatışa yol açmadığının, ciddi komplikasyonlar yaratmadığının ya da can kaybı ile sonuçlanmadığının altını çizdi ve bu durumun aşının önemini gösterdiğini kaydetti.

ABD yönetimi aşılı Amerikalılar’a takviye dozlarını olma, aşısızlara ise ağır hastalık ve ölüm riskinden kaçınmak için aşı olma çağrısı yapıyor.

Mektuba göre Kongre’deki Covid-19 vakalarının yüzde 65’i hastalık semptomlarını yaşadı, geri kalanı ise pozitif olmasına rağmen belirti göstermedi.

Senato’nun yıl sonu tatilinin ardından bu hafta başında çalışmalarına yeniden başlaması bekleniyordu, ancak kısa bir oturumun ardından kar fırtınası nedeniyle Kongre de erken kapandı.

Kongre hekimi, başkalarının bulunduğu ortamlarda mevcut maske takma zorunluluğunda bir değişiklik önermezken, Kongre üyeleri ve çalışanlarına basit kumaş maskelerdense tıbbi maske kullanmaları önerisinde bulundu.

Doktor Monahan, Kongre bürolarına, komisyonlara ve dairelere derhal faaliyetlerini gözden geçirmeleri ve yüz yüze toplantılarla işyerinde bulunmayı azaltmak için maksimum düzeyde evden çalışmayı benimsemeleri çağrısı yaptı.

