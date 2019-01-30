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ABD kongresinde dedesinden kalan Kuran-ı Kerim ile yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

ABD kongresine seçilen iki Müslüman kadın temsilciler Rashida Tlaib ve İlhan Omar 116’ıncı yasama yılı yemin töreninde Kuran’nı Kerim’e el basarak yemin etti.

ABD kongresine seçilen iki Müslüman kadın temsilciler Rashida Tlaib ve İlhan Omar 116’ıncı yasama yılı yemin töreninde Kuran’nı Kerim’e el basarak yemin etti. Omar’in ise dedesinin mülteci olarak ABD’ye geldiğinde getirdiği Kuran’a el basması dikkat çekti.
ABD’de 116’ıncı yasama yılına başlayan kongre en farklı kültür, din ve ırktan temsilci ve senatörleri kapsayan kongre olarak tarihe geçti.
Kongrede bu yasama yılı ilk defa göreve başlayan Demokrat Partiden Temsilciler Meclisine seçilen ilk iki Müslüman kadından biri olan Filistin asıllı Amerikalı Rashida Tlaib “İslam, bu ülkenin uzun zamandır bir parçası” diyerek yemin töreninde ABD’nin kurucularından ve üçüncü başkanlığını yapmış olan Thomas Jefferson’a ait bir Kuran-ı Kerim’e el bastı. Aynı Kuran-ı Kerim’e ilk Müslüman Kongre üyesi olan Keith Ellison tarafından da el basılmıştı. Tlaib yemin töreni için kürsüye geleneksel Flitsin geleneksel kıyafeti thobe ile çıktı.
Mülteci olarak ABD’ye gelen dedesinin Kuran’ı Kerim’ine el basarak yemin etti
Temsilciler Meclisine Seçilen diğer Müslüman kadın temsilci İlhan Omar ise yemini sırasında Somali’den ABD’ye 1955 yılında sığınmacı olarak gelen büyük babasının Kuran-ı Kerim’ine yemin esnasında el bastı. İlhan Omar aynı zamanda başörtüsü ile ABD Kongresinde göreve başlayan ilk kadın olma özelliğini de taşıyor.
116’ıncı yasama yılına giren kongrede rekor sayıda kadın temsilci yer alırken ilk Müslüman Temsilcilerin yanı sıra 29 yaşında en genç kadın olarak Alexandria Ocasio-Cortez, İlk defa Amerikan kadın yerlisi olarak Sharice Davids, Deb Haaland Temsilciler Meclisindeki kongrede bu yasama yılında ilklere imza attılar.
ABD Kongresinde yemin edecekler inançları doğrultusunda bir kitaba veya ABD Anayasasına el basarak yeminlerini gerçekleştiriyor. Bu sene aralarında ABD Anayasası, Kuran-ı Kerim, Katolik İncili, Protestan İncili, Doğu Ortodoks İncili ve Tevrat’ın da bulunduğu 12 ayrı kitap ile yemin töreni gerçekleşti.

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