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ABD Kongresi’nde Gizli Suriye Brifingi 

08.10.2019 22:41 | Son Güncelleme

Trump yönetimi yetkilileri bugün Temsilciler Meclisi ve Senato’daki danışmanlara Suriye konusunda gizli brifing verecek. Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, “Türkiye Suriye’nin kuzeydoğusuna girerse, bunu Kongre tarafından cehennemden yaptırımlar takip edecek” mesajını paylaştı

ABD Kongresi’nde Gizli Suriye Brifingi 

Trump yönetimi yetkilileri bugün Temsilciler Meclisi ve Senato’daki danışmanlara Suriye konusunda gizli brifing verecek.

Kongre kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “çok gizli düzeyde” düzenlenecek brifinge ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Birinci Müsteşar Yardımcısı Katie Wheelbarger öncülük edecek.

Bu arada Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Coons, Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinden asker çekme kararı hakkında ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile istihbarat camiasından sadece Senatörlere yönelik brifing verilmesini istedi.

Kararın ABD’nin ulusal çıkarları üzerinde “ağır neticelere” yol açacağını savunan iki senatör, brifing taleplerini kaleme aldıkları mektupta dile getirdi.

Trump yönetiminin Suriye’den asker çekme kararına hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tepki gösteriyor.

Türkiye’ye ‘cehennem gibi yaptırımlar’ tehdidi

Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon düzenleme planlarına sert tepkisini sürdürüyor. Graham paylaştığı son Twitter mesajında, Türkiye’ye yaptırım tehdidini yineledi.

Graham mesajında, “Türkiye Suriye’nin kuzeydoğusuna girerse, bunu Kongre tarafından cehennemden yaptırımlar takip edecek. Büyük, derin ve yıkıcı yaptırımlar” diye yazdı.

Büyükelçi Kılıç’tan senatöre yanıt

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da Graham’ın ‘tweet’ine yine Twitter üzerinden yanıt verdi. Kılıç, “Sayın Senatör, temel hedeflerimiz vatandaşlarımızın emniyeti ve güvenliğini güvenceye almak, bölgemizde barış ve istikrarı sağlamak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini muhafaza etmektir. Size göre bu hedeflerden hangisi KİLİT BİR NATO MÜTTEFİKİNE karşı bu uygunsuz tehditleri haklı kılıyor?” mesajını paylaştı.

Senatör Graham dün de sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda ve Fox News’da katıldığı yayında, hem Türkiye’nin olası operasyonunu hem de Trump yönetiminin bölgeden asker çekme kararını sert eleştiren sözler sarf etmişti. Graham, “Kürtleri terk ederek en tehlikeli mesajı- Amerika’nın güvenilmez bir müttefik olduğu mesajını verdik. Türkiye’nin Suriye’yi işgal etmesi halinde iki partinin desteklediği yaptırımları sunacağız ve Kürt güçlere saldırmaları halinde NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacağız” ifadelerini kullanmıştı

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