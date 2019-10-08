ABD Kongresi’nde Gizli Suriye Brifingi 

Trump yönetimi yetkilileri bugün Temsilciler Meclisi ve Senato’daki danışmanlara Suriye konusunda gizli brifing verecek.

Kongre kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “çok gizli düzeyde” düzenlenecek brifinge ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Birinci Müsteşar Yardımcısı Katie Wheelbarger öncülük edecek.

Bu arada Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Coons, Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinden asker çekme kararı hakkında ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile istihbarat camiasından sadece Senatörlere yönelik brifing verilmesini istedi.

Kararın ABD’nin ulusal çıkarları üzerinde “ağır neticelere” yol açacağını savunan iki senatör, brifing taleplerini kaleme aldıkları mektupta dile getirdi.

Trump yönetiminin Suriye’den asker çekme kararına hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tepki gösteriyor.

Türkiye’ye ‘cehennem gibi yaptırımlar’ tehdidi

Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon düzenleme planlarına sert tepkisini sürdürüyor. Graham paylaştığı son Twitter mesajında, Türkiye’ye yaptırım tehdidini yineledi.