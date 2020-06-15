ABD Kongresi'nde Polis Reformuna İlişkin Tasarı Yarışı

ABD’de George Floyd ve son olarak Rayshard Brooks’un ölümünün ardından, Senato’daki Cumhuriyetçiler polisin gözaltı sırasında uyguladığı yöntemleri kısıtlayan kapsamlı bir paket açıklamaya hazırlanıyor. Demokratlar da daha önce polis reformu tasarısı hazırlamıştı. Başkan Donald Trump’ın Salı günü konuya ilişkin bir kararname imzalaması bekleniyor. Senato’daki tek siyah Cumhuriyetçi olan Güney Carolina eyaleti senatörü Tim Scott’un, hazırladığı polis reformu paketini Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Paket daha önce Demokratlar’ın hazırladığı ve bu ay içinde ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulması planlanan tasarı kadar kapsamlı sınırlamalar getirmese de o tasarıdakilere benzer maddeleri içeriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın da Salı günü kolluk kuvvetleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor. Hem Beyaz Saray’ın hem de ABD Kongresi’nin polis reformu konusunda harekete geçmesi polis şiddetinin ve ırksal önyargının, siyasi partilerin önceliklerini de değiştirmesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Pazar günü NBC televizyonundaki Meet the Press programında katılan Senatör Scott, “Bu tasarının yasaya dönüşebileceği fikrindeyim” dedi. Polisin gözaltı sırasında şüphelinin boğazına bastırarak hareketsiz bırakma yöntemine özellikle değinerek, “Bu miadını doldurmuş bir politika” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçiler’in hazırladığı paket, bugüne kadar Başkan Trump’ın “kanun ve nizam” yaklaşımını benimseyen, ancak çok sayıda kentte polis şiddetinin protesto edildiği gösteriler ve olaylarla karşı karşıya kalan Cumhuriyetçiler’den polis reformu konusunda gelen en kapsamlı girişimlerden biri. Atlanta’daki olay tepkiyi daha da artırdı Geçen hafta sonunda Rayshard Brooks adlı bir siyahın, Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde beyaz bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmesi tepkiyi daha da tırmandırdı. George Floyd gösterileri başladığı dönemde sokakta protestocularla konuşan ve göstericilerin polis şiddeti ve siyahlara yönelik muamele konusunda söylediklerine kulak verdiği sohbetin görüntüsüyle gündeme gelen Atlanta’nın beyaz kadın emniyet müdürü Erika Shields ise Brooks’un öldürülmesinin ardından istifa ederek görevinden ayrıldı.

İki farklı polis reformu tasarısı Cumhuriyetçiler’in hazırladığı tasarı polisin güç kullandığı vakalara ilişkin ülke genelini kapsayan bir veri tabanı oluşturulmasını öngörüyor ve polislerin üzerinde kamera taşımalarını teşvik ediyor. Uzun süredir somut bir ilerlemenin kaydedilemediği bir unsuru da kapsayan tasarı “linç etme”yi federal suç kategorisine alınmasını öngörüyor. Benzer bir madde Demokratlar’ın hazırlamış olduğu tasarıda da yer alıyor. Senato’da ismini vermeyen Cumhuriyetçi kaynaklara göre paket, polis tarafından gözaltı sırasında şüphelinin boğazına bastırma yöntemini kısıtlaması ve bu yöntemin kullanılmasına izin vermeyi sürdüren bölgelere sağlanan bazı federal bütçe kaynaklarının askıya alınmasını da öngörüyor. Demokratlar ise Cumhuriyetçiler’in hazırladığı paketin yeterince kapsamlı olmadığını savunuyor. Cumhuriyetçiler’in hazırladığı tasarı Demokratlar’ın açıkladığı polis reformu tasarısında yer alan “nitelikli dokunulmazlık” konusunda bir çözüm getirmiyor. Demokratlar’ın hazırladığı tasarıda bu konuyla ilgili madde, polis şiddeti mağdurlarının ya da ailelerinin polis teşkilatı personeline tazminat davası açmasını mümkün kılıyor. Beyaz Saray ise tasarıdaki bu maddenin çizgiyi aştığı görüşünde. Buna alternatif olarak Cumhuriyetçi Senatör Scott, kusurlu davranışta bulunan polis memurlarının ruhsatlarının iptal edilmesi seçeceğini gündeme getiriyor.