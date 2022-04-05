ABD Kongresi’nde Yeni COVID-19 Yardımı Tartışması

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’dan Senato’da müzakere edilen COVID-19 yardımı anlaşması konusunda hem olum hem de olumsuz tepkiler geldi. Bazı Demokratlar Beyaz Saray’ın istediği rakamın yarısından daha az kaynak ayıran tasarıya gönülsüz de olsa destek verirken, bazı Demokratlar tasarı kapsamında daha fazla kaynak ayrılmasını istedi.

Demokrat Parti’nin ilerici kanadından temsilci Rashida Tlaib ‘önemsiz’ olarak değerlendirdiği bir tasarıyı kabul etmenin anlamlı olup olmadığını sorguladı. Demokratlar’ın tasarıyı 209’a karşı 221 gibi bir çoğunlukla kontrol ettikleri Temsilciler Meclisi’nde onaylatma sürecinde sorun yaşayabilecekleri imasında bulundu.

Senato’da Cumhuriyetçi senatör Mitt Romney liderliğindeki müzakereciler Pazartesi günü uluslararası yardımın paketten çıkarıldığı 10 milyar dolarlık bir COVID yardım tasarısı açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden ise 22,5 milyar dolarlık bir paket talep etmişti.

Gazetecilere konuşan Tlaib, tasarıya destek verip vermeyeceği konusunda henüz bir karar vermediğini; ABD’nin COVID-19 ile mücadelede yeterli küresel kaynağın olmasını sağlamak gibi bir sorumluluğu olduğunu belirtti. “COVID-19’un yenilgiye uğratılmasında kazanacağımız başarı bunun tıpkı iklim gibi küresel bir sorun olduğunu anlamaktan geçiyor” dedi.

Bazı Kongre üyeleri ise Kongre iki haftalık Paskalya tatiline çıkmadan önce geçmesini istedikleri tasarı için gönülsüz destek verdi.

Temsilciler Meclisi Kurallar Komisyonu Başkanı Jim McGovern, “Ben destekleyeceğim. Ama bir yandan da can sıkıcı. Yapılması gerekenin büyük bir kısmını yani uluslararası yardımı paket kapsamı dışında bıraktılar. Hangi gezegende yaşıyorlar bilmiyorum. Ancak varyantları kontrol altına almak istiyorsanız, ABD’den daha fazlasına odaklanmak zorunda olduğunuzu bilmelisiniz” diye konuştu.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın iki numaralı lideri Steny Hoyer Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada 10 milyar dolarlık tasarının yakın zamanda oylanmasını beklediğini belirtti.

Bu ay başında yeni federal harcama konusunda Cumhuriyetçiler’den gelen muhalefet sebebiyle 15,6 milyar dolarlık yardım tasarısı Kongre’den geçememişti. Çok sayıda Demokrat da eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlere yardım için ayrılan paranın bir kısmının yeni Corona virüsü yardımı paketinde kullanılmasına karşı çıkmıştı.

