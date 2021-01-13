ABD Kongresi’ndeki Yeni Güvenlik Önlemleri Tartışmaya Yol Açtı

Kongre üyelerine gönderilen yazılı açıklamada, “Güvenlik taramasından geçilmemesi ya da yasaklı araç-gereçlerin taşınmasının Temsilciler Meclisi genel kurul salonuna giriş izninin verilmemesiyle sonuçlanabileceği” uyarısı yer aldı.

Bu kapsamda, Temsilciler Meclisi’ne girişte belirli noktalara metal detektörlerin yerleştirildiği kaydedildi, ruhsatlı ateşli silahlarınsa sadece kongre üyelerinin ofisleriyle sınırlı olduğu hatırlatıldı.

ABD Kongresi’nin Trump yanlıları tarafından işgal edilmesinin ardından binaya metal detektörlerin yerleştirilmesi tartışmaya yol açtı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri yeni güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi’ne yeni seçilen Cumhuriyetçi üyelerden Lauren Boebert, Twitter’dan paylaştığı mesajda ve yaptığı yazılı açıklamada, “Ateşli silahımı Washington’da ve Kongre yerleşkesinde kanunen taşıma hakkım var. Nancy Pelosi, 6 Ocak günü tam da daha fazla korumaya ihtiyaç duyan yerde, Kongre binasında, kongre üyelerini silahsızlandırmaya çalışıyor. Metal detektörlerin tanık olduğumuz şiddet olaylarını caydırmayacağı aşikar. Bu siyasi gösteri Kongre yerleşkesinde Kongre üyelerinin güvenliğinin iyileştirilmesi adına hiçbir katkıda bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Kongre binasında uygulanacak yeni güvenlik önlemlerine bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden sert tepki geldi. Kongre üyeleri Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat liderlerin yeni önlemler konusunda kendilerine danışmadığını savundu.

Kongre güvenlik yetkilileri, yeni güvenlik önlemleriyle ilgili olarak Cumhuriyetçi kongre üyelerine de brifing verdi. Brifing notlarına göre, Cumhuriyetçi Partili kıdemli üye Rodney Davis, Demokratlar’ı sınırı aşmakla suçladı, “Tehdit içerde değil dışarda” diyerek yeni önlemlere tepki gösterdi.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Debbie Lesko da Twitter’dan paylaştığı açıklamada, “Kongre üyelerinin Temsilciler Meclisi genel kuruluna girebilmesi için, daha önce geçmek zorunda kaldığımız güvenlik taramasına ek olarak yoğun güvenlik önlemlerinden geçmek zorunda. Yeni önlemler üst aramasını ve suçlular gibi metal detektörlerle arama yapılmasını kapsıyor. Artık Pelosi’nin komünist Amerika’sında yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Larry Buchson da Cumhuriyetçi üyelerin durumu resmi olarak protesto etmeleri çağrısında bulundu, “Kongre polisinin kongre üyelerinin Temsilciler Meclisi genel kurul salonuna güvenlik kontrol noktasından geçmeden alınmasına izin vermemesinin anayasaya aykırı olduğunu” savundu.

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Partili azınlık liderlerinden Steve Scalise de yeni güvenlik önlemleriyle kongre üyelerinin genel kurula gelerek oy verme imkanlarının engellendiğini savundu. Scalise, yapılan değişiklikler konusunda bir istişare yapılmadığını belirtti.

