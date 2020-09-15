ABD Kongresi'nden 1,5 Trilyon Dolarlık Corona Yardımı Tasarısı

Taslak hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa göre Corona yardım planı, Amerikan vatandaşlarına bir kez daha doğrudan nakit para katkısı sağlanmasını, eyalet yönetimleri, yerel idareler ve işsizlik yardımları için 500 milyar dolarlık ödenek ayrılmasını ve bu harcamaların, Kasım'da seçilmiş yeni başkanın yemin ederek göreve başlayacağı 2021 yılı Ocak ayından sonra da devam etmesini öngörüyor.

Sorun Çözenler Grubu'nun Demokrat Partili eş başkanı Temsilciler Meclisi üyesi Josh Gottheimer, CNBC Televizyonu'na verdiği söyleşide, sunacakları taslağın "müzakereleri yeniden masaya yatırmak için oluşturulan bir çerçeve" olduğunu söyledi.

Son altı haftadır Corona yardım paketi üzerinde ortak bir paydada anlaşmak için çaba sarfettiğini kaydeden grup, paketi, Temsilciler Meclisi üyelerinin Pazartesi günü yaz tatilinden dönmeden önce sunmayı planlamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde her iki partiden üyelerin katılımıyla oluşturulan Sorun Çözenler Grubu, yardım paketi tasarısının ayrıntılarını bugün Kongre'de açıklayacak.

ABD Kongresi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili 50 üyesi, Beyaz Saray ve Demokrat Parti'nin ileri gelenleri arasında yürütülen Corona yardım paketi görüşmelerinin girdiği çıkmazı aşmak için 1,5 trilyon dolar tutarındaki Corona virüsü yardım tasarısını açıklamaya hazırlanıyor.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine iki aydan az süre kalan bu dönemde Kongre ve Trump yönetiminin milyonlarca Amerikalı'ya ekonomik yardım sağlayacak paket üzerinde anlaşmaya varamayacağı yönündeki kaygılar giderek artıyor.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki Demokrat Partililer'in lideri Chuck Schumer arasında Corona yardım tasarısı üzerinde yapılan görüşmeler Ağustos ayı başında çıkmaza girmişti. Demokrat Parti, 2,2 trilyon dolar harcama yapılmasını talep ederken Cumhuriyetçi Parti, bu miktarın 1,3 trilyon dolara düşürülmesinde ısrar ediyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Cumhuriyetçi Partili liderler görüşmelere katılmadı.

Cumhuriyetçi Parti kontrolundaki Senato, Demokratlar'ın yetersiz bulmaları ve itirazları üzerine 300 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketini geçirmeyi başaramadı. Bu paket, daha önce hazırlanan ancak Senato'dan yine geçirilemeyen 1 trilyon dolarlık tasarının kapsamı daraltılmış bir versiyonuydu.

