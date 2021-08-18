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ABD Kongresi’nden Afganistan Soruşturması Adımı

18.08.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Demokrat Partili birçok ismin de bulunduğu ABD Kongresi üyeleri, Afganistan'da yaşananlardan duydukları hayal kırıklığını dile getirmeyi sürdürdü ve ülkede neyin yanlış gittiğini soruşturma sözü verdi

ABD Kongresi’nden Afganistan Soruşturması Adımı

Aralarında Demokrat Partili birçok ismin de bulunduğu ABD Kongresi üyeleri, Afganistan'da yaşananlardan duydukları hayal kırıklığını dile getirmeyi sürdürdü ve ülkede neyin yanlış gittiğini soruşturma sözü verdi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat Başkanı Senatör Bob Menendez yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşananlar, son 20 yılda Cumhuriyetçi ve Demokrat yönetimlerin yaptığı bir dizi hatanın doruk noktası oldu" dedi.

Menendez, "Yıllarca süren politika ve istihbarat başarısızlıklarının korkunç sonuçlarına şimdi tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Menendez, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump yönetimi ile Taleban arasındaki müzakereler ve Demokrat Biden yönetiminin geri çekilmeyi yürütmesi de dahil olmak üzere ABD'nin Afganistan'a yönelik politikası hakkında bir oturum düzenleyeceklerini bildirdi. Oturumun tarihi henüz açıklanmadı.

Demokratik İstihbarat Komisyonu Başkanı Senatör Mark Warner da hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'nin Afgan hükümetinin çöküşüne neden daha iyi hazırlanmadığına dair "zor ama gerekli soruları sormak" için diğer komisyonlarla birlikte çalışmayı planladığını kaydetti.

Cumhuriyetçiler de Biden'ın politikalarına yönelik sert eleştirilerini sürdürdüler.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'ndaki Cumhuriyetçiler Salı günü Beyaz Saray'a yazdıkları mektupta, "Eğer herhangi bir planlama yapsaydınız Afganistan'da şu anda ortaya çıkan güvenlik ve insani kriz önlenebilirdi" dedi.

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