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ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB-2' çağrısı

08.04.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden ABD Başkanı Joe Biden’a dikkat çeken bir çağrı geldi. Meclis üyeleri Biden’a gönderdikleri mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları (İHA) temin edilmesi gerektiğini belirtti. Bu teminlerin; Ukrayna'nın Rus tedarik hatlarını sekteye uğratmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan vereceği aktarıldı.

ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB-2' çağrısı

Başarılarıyla tüm dünyada adından söz ettiren Bayraktar TB-2'lerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Ajansı, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, Silahlı Hizmetler ve İstihbarat komitesi üyesi 44 vekilin imza attığı ve Biden'a 4 Nisan'da gönderilen mektuba ulaştı. Vekiller, mektupta, ABD'nin ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya şu ana kadar önemli miktarlarda savunma yardımı yaptığını ve bu yardımların sürmesi gerektiğini vurguladı.

"BAYRAKTAR TB-2 GİBİ..."

Rusya'ya karşı sahada avantaj sağlayabilmesi noktasında Ukrayna'ya özellikle hava savunması için 3 başlık altında savunma desteği yapılmasının önemine dikkat çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"(Ukrayna'ya) daha geniş kapsamlı İHA'ların verilmesi önemlidir. Ukrayna'ya daha uzun menzile sahip Bayraktar TB-2 gibi gelişmiş İHA'lar temin edilmesi, onların Rus tedarik hatlarını sekteye uğratmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan verecektir."

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Mektupta ABD yönetimine ayrıca Stinger ve benzeri füzelerin temin edilmesinin Ukrayna ordusuna hava savunması noktasında önemli katkı sağlayacağının altı çizildi.

"UKRAYNA İÇİN KRİTİK"

Ayrıca Ukrayna ordusuna savaş uçakları verilmesi gerektiği ifade edilen mektupta, karadan havaya füze sistemlerinin de Ukrayna için kritik olduğu belirtildi.

Mektupta, Ukrayna'ya çeşitli başlıklar altında kara, hava ve deniz savunma sistemleri temin edilmesi gerektiğine yönelik maddeler de yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Joe Biden
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