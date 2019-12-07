ABD Kongresinden Filistin-İsrail meselesinde "iki devletli çözüme" destek tasarısı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Filistin-İsrail meselesinde "iki devletli çözüme" destek veren bir tasarı geçirdi.

Demokrat Kaliforniya vekili Alan Lowenthal tarafından sunulan tasarı, 5 Cumhuriyetçi vekilin de desteğini alarak 188 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyu ile onaylandı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Demokratların kontrolündeki meclisten geçen söz konusu tasarının, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olmadığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşılık olarak değerlendirildi.

Tasarıda, “İsrail devletinin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak hayatta kalmasını ve Filistin halkının kendilerine ait bir devlet taleplerini sadece iki devletli bir çözüm sağlayabilir.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, ABD'nin İsrail'in topraklarını genişletme girişimine, Filistin'e ait topraklarda yerleşim birimleri kurmasına ve İsrail ile müzakere edilmeden Filistin devletinin statü kazanma çabalarına yönelik karşı tutumuna vurgu yapılan tasarıda, Trump'a İsrail'in Batı Şeria ve Golan tepelerindeki yayılmacı politikasına verdiği destek sebebiyle tepki gösterildi.